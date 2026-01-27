Entre gritos de impotencia dan último adiós a víctimas de masacre en Salamanca

Entre llanto, dolor, gritos de impotencia, indignación y clamor de justicia, fueron despedidas las víctimas mortales de la masacre ocurrida la tarde del domingo en Loma de Flores, municipio de Salamanca, Guanajuato.

Los 11 cuerpos fueron identificados y se entregaron a sus familiares para velarlos y después sepultarlos en las comunidades de San Nicolás y San José Temascatío.

Uno de los sepelios fue el de Martín Puya, de 30 años de edad, empleado de una empacadora de alimentos agrícolas en Irapuato.

Sus amigos siempre lo recordarán como una persona deportista y amante del futbol.

Muy deportista, muy deportista, toda su familia, eran muy deportista, todos. Su papá, tenían ahí todo el deporte. Se dedicaban al trabajo y al deporte”, resaltó Benito Rodríguez, vecino de Martín.

Las comunidades de Temascatío, Loma de Flores y San José de Marañón, viven un duelo generalizado y con el temor que esto se vuelva a repetir, por lo que hacen un llamado al gobierno.

Pues sí, le pedimos al gobierno que haya más seguridad, a ver si logramos, que hay paz, eso es lo que queremos, que haya paz, aunque está difícil”

Bryan Gutiérrez, un joven de 21 años de edad, presenciaba el partido cuando hombres armados ingresaron al campo de futbol y comenzaron a disparar. Él fue alcanzado por las balas y perdió la vida.

Sus familiares sólo piden que su muerte no quede impune.

Nada más que se haga justicia con todas estas personas que les pasó esto, nada más, que se haga justicia. -Su hijo no se merecía esto señor. –No, nadie de los que fallecieron se merecían esto porque ahí andaban viendo el futbol”, padre de Brayan.

En la comunidad de San José Temascatío también se veló el cuerpo de Carlos Moreno, un músico de la localidad y se realizaron los sepelios de Carmen Sánchez y Luis Enrique “N”, un adolescente de 17 años, del cual sus familiares se despidieron con profundo dolor.

De las seis personas que resultaron lesionadas, dos se mantienen hospitalizadas.

Por cierto, el nombre del supuesto líder criminal por el que iba el comando armado a tratar de matar no figura entra la lista de fallecidos.

Instalan mesas de trabajo permanente

Tras el ataque registrado en la comunidad de Loma de Flores, Salamanca, donde 11 personas perdieron la vida y varias resultaron heridas en un campo de fútbol, autoridades de los tres niveles de gobierno establecieron una mesa de trabajo permanente.

Como resultado se acordó reforzar la presencia y coordinación de los cuerpos de seguridad, así como implementar acciones preventivas y operativas para preservar el orden público y brindar mayor tranquilidad a las familias salmantinas.

Durante el encuentro, realizado el martes en las instalaciones del C4 de Salamanca, el secretario de Gobierno, Jorge Daniel Jiménez Lona, manifestó la postura del Gobierno de Guanajuato frente a los hechos.

El funcionario señaló que la instrucción de la administración estatal es la suma de capacidades con el Ayuntamiento y las fuerzas federales.

Tenemos la instrucción de la Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, de brindar todo el apoyo. Venimos a hacer equipo con el Ayuntamiento y con las autoridades municipales para responder con coordinación, inteligencia y acciones concretas”, puntualizó.

Jiménez enfatizó que la estrategia se centrará en el trabajo articulado para evitar la impunidad y ofrecer certeza a los habitantes de la región mediante el esclarecimiento de los hechos.

Avances en el caso

Por otra parte, el fiscal general del estado, Gerardo Vázquez Alatriste, reportó que las indagatorias presentan avances en la recopilación de indicios.

Reiteró que el proceso se mantendrá bajo los lineamientos del debido proceso hasta la detención y presentación de los responsables ante las instancias judiciales correspondientes.

El secretario de Seguridad y Paz, Juan Mauro González Martínez, informó que el seguimiento técnico del caso permitió la generación de datos que alimentan las líneas de investigación actuales. Esta información es utilizada para orientar las acciones operativas que se despliegan en el territorio.

En la reunión también participó el General Gabriel Martínez García, comandante de la 16/a Zona Militar, cuya presencia confirma la integración de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en las labores de patrullaje y prevención que se intensificarán en Salamanca y sus alrededores.

El alcalde de Salamanca, César Prieto Gallardo, reconoció la disposición de las instancias estatales y federales para atender la situación de seguridad en el municipio.

jcp