Enfrentamiento y persecución dejan un presunto huachicolero muerto en Hidalgo

Una persona muerta fue el saldo de un operativo de seguridad derivado de la detección de camionetas presuntamente vinculadas al traslado ilegal de hidrocarburo, en el que se registró un enfrentamiento armado y una persecución en caminos rurales del municipio de Apan.

De acuerdo con información oficial, los tripulantes de las unidades abrieron fuego contra elementos policiales al intentar evadir la acción de la autoridad, lo que desató una persecución en la zona. Durante estos hechos, una de las camionetas fue incendiada sobre el antiguo camino hacia la comunidad de San Juan Ixtilmaco, generando una columna de humo visible a varios kilómetros.

Tras el incidente, se desplegó un operativo coordinado en el que participaron cuerpos de emergencia y seguridad, entre ellos Protección Civil, bomberos, Policía Estatal, Cruz Roja y corporaciones de municipios aledaños, quienes mantienen resguardada el área.

Hasta el momento, autoridades han confirmado la muerte de una persona. Las investigaciones continúan en curso para esclarecer lo ocurrido.