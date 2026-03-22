Enfrentamiento en autopista de NL deja un abatido; armas y equipo táctico asegurado

Un enfrentamiento armado sobre la autopista a Reynosa en el municipio de General Bravo, Nuevo León, dejó como saldo un presunto integrante de la delincuencia abatido, además del aseguramiento de armas, un auto y equipo táctico.

Los hechos se registraron este domingo durante la activación del Operativo Muralla por parte de Fuerza Civil, en una zona considerada estratégica por su conexión con Tamaulipas.

De acuerdo con ABC Noticias, los elementos estatales detectaron una camioneta tipo pick-up con personas armadas a bordo, quienes presuntamente intentaban ingresar a Nuevo León.

Al notar la presencia de las autoridades, los ocupantes del vehículo comenzaron a disparar, lo que desató un intercambio de detonaciones de arma de fuego.

La situación generó una movilización importante, con el despliegue de unidades terrestres y apoyo aéreo, en un operativo que se prolongó durante varios minutos en el área.

Como resultado de la intervención, uno de los civiles armados fue abatido.

En el sitio también se aseguraron dos armas largas, cargadores, equipo táctico y la camioneta utilizada por el grupo.

Aunque no se ha precisado el número total de personas involucradas, las autoridades señalaron que se trataría de presuntos integrantes de una célula delictiva con presencia en distintas entidades del país, lo que refuerza la vigilancia en este corredor.

Tras la confrontación, el operativo se mantuvo activo en la zona, con recorridos y labores de búsqueda para ubicar a otros posibles implicados que habrían logrado escapar.

La circulación en el tramo carretero fue restringida parcialmente mientras se aseguraba el perímetro, en espera del arribo de Servicios Periciales para el levantamiento de evidencias y el inicio de las diligencias correspondientes.

La autopista a Reynosa ha sido identificada como una ruta clave por su conectividad entre estados, lo que la convierte en un punto frecuente de operativos de seguridad.

El área permanece bajo control de las autoridades, que continuaban con el despliegue ante cualquier eventualidad.

JCS