Enfrenta SSPC en Culiacán a civiles armados de la célula del 'Mayito Flaco'

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó sobre un enfrentamiento con civiles armados, pertenecientes a la organización del Mayito Flaco (MF), en inmediaciones de Culiacán, Sinaloa, que dejó como saldo un detenido, dos agresores muertos y el aseguramiento de armamento y equipo táctico.

Armas

En sus redes sociales, Omar García Harfuch, dio a conocer que, durante una acción operativa realizada en inmediaciones de la capital de Sinaloa, personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fue agredido, "mientras investigaba a una célula delictiva que recientemente había privado de la libertad a varias víctimas, las cuales fueron liberadas en días pasados".

Decomiso

Suman dos muertos

"La situación fue controlada. De manera preliminar se reporta una persona detenida, dos agresores fallecidos y el aseguramiento de 5 armas largas, 41 cargadores, una granada, chalecos tácticos, placas vehiculares y una camioneta con la leyenda 'MF'", explicó.

Omar García Harfuch agregó que el despliegue operativo continúa en la zona para garantizar la seguridad de la población y detener a todos los responsables, en lo que es una investigación en curso. *bb