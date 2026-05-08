Detienen en Veracruz al Comandante Kakino, líder del CDN

Tras haber sido detenido en Veracruz, un hombre que es señalado como líder del Cártel del Noreste, quien estaría implicado en diversos delitos de alto impacto fue trasladado a Nuevo León para ser internado en un penal del estado.

La Fiscalía General de Justicia estatal informó del despliegue operativo ejecutado por la Defensa, Guardia Nacional, Fuerza Civil, Fiscalía Especializada Antisecuestros y la Agencia Estatal de Investigaciones para realizar el traslado de Jaime “N” conocido como el Comandante Roma o Comandante Kakino.

El sujeto fue detenido en Veracruz gracias a labores de inteligencia de Fuerza Civil y la Agencia Estatal de Investigaciones con la colaboración de autoridades de la mencionada entidad.

El ahora detenido identificado como generador de violencia cuenta con diversas órdenes de aprehensión a ejecutarle por delitos de secuestro, homicidio, desaparición forzada de persona, agrupación delictuosa y otros delitos de alto impacto”, precisó la Fiscalía estatal.

La ubicación, detención y seguimiento jurídico de Jaime “N” es resultado del trabajo conjunto de las autoridades de los diferentes niveles de gobierno.