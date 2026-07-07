Encuentran sin vida a una joven en camino rural de Tamaulipas

El cuerpo sin vida de una mujer, con signos de violencia, fue hallado la tarde del martes en un camino rural de Reynosa, Tamaulipas.

De acuerdo con información del colectivo “Amor por los Desaparecidos de Tamaulipas”, la víctima es una mujer joven, de complexión regular, tez aperlada y cabello castaño corto.

Como vestimenta, portaba una blusa celeste, un short gris con rayas verticales negras, tenis blancos y calcetas azules.

Entre sus características físicas destacaban varios tatuajes: uno con forma de dragón, otro de una estrella debajo del ojo derecho y el nombre “Yamileth”.

Aunque el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición debido a las altas temperaturas registradas en los últimos días, todavía presentaba huellas de violencia.

El hallazgo ocurrió en un camino rural a la altura del kilómetro 19 de la carretera federal Reynosa-Monterrey, cerca del complejo petrolero Burgos de Pemex.

Personal de la Unidad General de Investigación acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes.

Será la necropsia la que determine las causas exactas del fallecimiento.

Hasta el momento, la mujer no ha sido identificada, ya que no se encontró ningún documento oficial que permitiera acreditar su identidad.