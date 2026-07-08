Corte de EU acusa de narcoterrorismo a un operador del Mayo Zambada

La Fiscalía Federal del Distrito Sur de California desclasificó ayer una acusación formal en contra de Carlos Páez Pereda, de 30 años, conocido bajo los alias de Carlitos o Carlitos Rugrats. Las autoridades estadunidenses lo identifican como un lugarteniente de alto rango y líder de Los Rugrats, el ala armada y violenta de la facción de Los Mayos (del Cártel de Sinaloa), imputándole cargos históricos de narcoterrorismo y apoyo material al terrorismo.

De acuerdo con los documentos judiciales de la corte en San Diego, Páez Pereda —residente de Laguna Colorada, Sinaloa— opera una prolífica red de fabricación y distribución a gran escala de metanfetamina, fentanilo y cocaína. Adicionalmente, se le acusa de gestionar el control de las rutas de transporte desde Sinaloa hacia Tijuana, con el fin de ingresar las drogas hacia los Estados Unidos y distribuirlas en California y otros puntos del país.

Acusan a Carlitos Rugrats de dirigir operaciones violentas de Los Mayos

Las investigaciones del gobierno estadunidense señalan que Carlitos Rugrats era el encargado de dar seguridad y ejecutar las operaciones del Cártel de Sinaloa en los territorios de Sinaloa y Tijuana mediante el uso de un grupo de sicarios armados. A esta organización delictiva se le atribuyen asesinatos, secuestros y otras actividades violentas extremas.

Asimismo, el comunicado oficial destaca que Páez Pereda ha sido un actor clave en el apoyo logístico, financiero y de armamento para la facción de Los Mayos en el sangriento conflicto armado que sostienen contra la facción rival de Los Chapitos.

Por su perfil criminal, en septiembre de 2025 ya había sido designado como capo de la Droga (Drug Kingpin) por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EU.

Orden Ejecutiva de Trumo permitió presentar cargos por terrorismo

La acusación formal es resultado de las directrices bajo la Orden Ejecutiva 14157 firmada por el presidente Donald Trump, la cual designó oficialmente al Cártel de Sinaloa como una Organización Terrorista Extranjera, permitiendo fincar los cargos federales de terrorismo. El caso fue investigado en el marco de la iniciativa nacional Operation Take Back America mediante la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional de California (HSTF), con la participación activa del FBI, la DEA y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

Fiscal asegura que perseguirá a los responsables

No se puede capturar a un personaje de dibujos animados, pero a un narcoterrorista sí”, declaró enfáticamente el fiscal federal Adam Gordon tras dar a conocer el documento. Las autoridades estiman que, a lo largo de una década, la red de Páez Pereda ha traficado decenas de miles de kilogramos de droga y lavado cientos de millones de dólares en ganancias ilícitas.

Cargos y penas que enfrenta Carlitos Rugrats

La acusación formal desglosa múltiples delitos graves que, en su ma-yoría, conllevan cadenas perpetuas automáticas y multas millonarias:

Narcoterrorismo. Pena máxima de cadena perpetua (mínimo obligatorio de 20 años) y multa de hasta 20 millones de dólares.

Apoyo material al terrorismo. Hasta 20 años de prisión.

Empresa criminal continua. Pena máxima de cadena perpetua (mínimo de 20 años) y multa de 10 millones de dólares.

Conspiraciones para importar y distribuir sustancias controladas (fentanilo, metanfetamina y cocaína). Múltiples cargos con penas máximas de cadena perpetua.

Conspiración para el lavado de dinero. Hasta 20 años de prisión y multas por el doble del valor de los fondos involucrados.

*mcam