Encuentran armas, celulares y pantallas tras cateo en penal de Uruapan

Un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales derivó en el aseguramiento de drogas, armas blancas, teléfonos celulares y más de 70 mil pesos en efectivo al interior del Centro de Readaptación Social “Eduardo Ruiz”, ubicado en Uruapan, Michoacán.

La intervención forma parte de la estrategia de seguridad penitenciaria implementada en la entidad para reforzar el control institucional en centros de reclusión.

El despliegue se realizó la noche del martes con la participación de corporaciones de los tres niveles de gobierno, incluyendo la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y fuerzas estatales como la Guardia Civil.

Durante la revisión al interior del penal, las autoridades localizaron diversos objetos prohibidos, entre ellos: armas blancas, equipos de comunicación, pantallas, bocinas, dosis de droga y dinero en efectivo, los cuales fueron asegurados conforme a los protocolos oficiales.

Confusión entre la población por fuerte movilización

La intensa presencia de elementos de seguridad generó incertidumbre entre habitantes y automovilistas, quienes inicialmente interpretaron el operativo como una posible fuga de internos.

En redes sociales circularon versiones sobre una situación de emergencia mayor; sin embargo, las autoridades confirmaron que se trató de un cateo preventivo dentro del centro penitenciario.

Este operativo se enmarca en una serie de medidas implementadas en Michoacán, entidad que enfrenta retos en materia de violencia e inseguridad.

Las revisiones en penales buscan detectar y eliminar objetos ilícitos, así como prevenir delitos que puedan ser coordinados desde el interior de los centros de reclusión.

En fechas recientes, también se han realizado traslados de internos a penales federales, como parte de una estrategia para reducir la sobrepoblación y mejorar el control.

El despliegue se realizó la noche del martes con la participación de corporaciones de los tres niveles de gobierno. Facebook/Alerta Uruapan

Tras aseguramientos, abren investigación

Tras el aseguramiento, las autoridades iniciaron investigaciones internas para determinar responsabilidades y posibles sanciones.

El objetivo es fortalecer los mecanismos de vigilancia y evitar la introducción de objetos prohibidos, que representan un riesgo tanto para la seguridad interna como externa.

El cateo en el penal “Eduardo Ruiz” refleja la continuidad de los operativos coordinados entre autoridades federales y estatales, enfocados en recuperar el control institucional en zonas prioritarias.

Estas acciones forman parte de una política integral que incluye despliegues territoriales, revisiones en centros penitenciarios y combate a grupos delictivos, con el fin de reducir la incidencia delictiva.

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