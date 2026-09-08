Sheinbaum prevé regreso de la Jefa Antidrogas de Estados Unidos a México

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que la directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos (ONDCP), Sara Carter, tiene planeado visitar México.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la Jefa del Ejecutivo, dio a conocer que, aunque la fecha exacta del viaje aún no se ha definido, hay una estrecha coordinación con la funcionaria estadounidense.

La Mandataria federal también reveló que Sara Carter ha mostrado interés en conocer programas mexicanos enfocados en la prevención de adicciones como son México Canta y las clases masivas de boxeo.

Ella recientemente vino, ahora probablemente regrese, estaba considerado que iba a regresar pronto y estamos viendo ahora que hicimos México Canta en Estados Unidos. Ella incluso tenía el interés de ir al concierto para conocer qué es lo que estamos haciendo en temas de cultura, deporte. Se interesó mucho, por ejemplo, Boxeando por la Paz que hemos estado haciendo”, refirió.

Sara Carter tenía programada una visita oficial para el 25 de mayo pasados. Sin embargo, el encuentro se suspendió debido a ajustes imprevistos en la agenda de la funcionaria y en medio de un clima de tensiones diplomáticas por las investigaciones sobre el narcotráfico

En junio pasado ocurrió un desencuentro entre la funcionaria estadounidense y el Gobierno de México, luego de que se advirtió que Estados Unidos actuaría contra los cárteles mexicanos si no existía cooperación, además de proceder contra funcionarios que protegieran o facilitaran las operaciones del narcotráfico.

La Presidenta Claudia Sheinbaum descartó en ese momento una confrontación con Sara Carter y puntualizó que ambos países tienen distintas formas de enfrentar al narcotráfico.