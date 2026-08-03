Estado de México se pone a la vanguardia en combate a la delincuencia con IA y tecnología

Con una modernización histórica en su infraestructura de seguridad, el Estado de México puso en marcha un modelo institucional de vanguardia para supervisar los 125 municipios de la entidad en tiempo real.

La reingeniería operativa de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) integra Inteligencia Artificial, robótica, drones tácticos y el helicóptero UH-60A Black Hawk, un despliegue tecnológico que ya logró mejorar la percepción de seguridad en ocho de los municipios evaluados por la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) del INEGI.

El titular de la SSEM, Cristóbal Castañeda Camarillo, destacó que este avance unifica la geografía estatal a través de una visualización centralizada en un videowall interactivo.

"Los operadores pueden despachar incidentes en tiempo real sin perder tiempo en la revisión de reportes individuales", expuso el funcionario al explicar las capacidades del renovado Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5). En este esquema, los algoritmos permiten rastrear vehículos sospechosos en cuestión de segundos únicamente ingresando el modelo y el color.

La estrategia suma la operación del Centro de Comando Criminal en Tiempo Real (C3TR), espacio que conecta cámaras estatales, municipales, comercios, transporte público y arcos carreteros con reconocimiento de matrículas.

Asimismo, el despliegue incluye 80 drones para monitorear áreas de difícil acceso, herramientas móviles como la app Colibrí, sistemas de traducción simultánea al 9-1-1 para turistas y robots asistenciales, destacando a Ceci para manejo de crisis y al canino K5 para patrullaje con reconocimiento facial.

La capacidad de reacción aeromóvil se fortaleció con la incorporación del helicóptero Black Hawk, equipado con visión nocturna, capacidad para 20 pasajeros, tres mil 600 kilogramos de carga y helibalde contra incendios.

La aeronave reforzará al Equipo Táctico de Reacción Aeromóvil en operativos de alto impacto, consolidando la red de protección en beneficio de los mexiquenses.