Elección en el Colegio de Notarios del Edomex concentra atención

La elección del 26 de noviembre de 2026 para la presidencia del Colegio de Notarios del Estado de México (CNEM) ha generado atención debido a la concentración de influencia que, según diversos señalamientos, ha mantenido un mismo grupo durante más de dos décadas.

Este grupo, identificado en algunos espacios como el “Grupo de poder”, está integrado por cinco figuras: en el ámbito notarial, José Antonio Reyes Duarte (notario público número 29), Jorge Ramos Campirán (notario número 125) y Juan Castañeda Salinas (expresidente del CNEM); y en el ámbito institucional, Rodrigo Espeleta Aladro y David Silva Miranda.

Paralelamente, han circulado documentos y señalamientos sobre posibles redes de proveeduría, conflictos de interés, recursos pendientes de comprobar, irregularidades en el Archivo General de Notarías y presuntos vínculos con operaciones inmobiliarias en municipios como Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Naucalpan, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec y Huixquilucan.

En este contexto, las autoridades han impulsado el Operativo Restitución. Mientras algunas versiones lo presentan como un mecanismo para devolver inmuebles a sus legítimos propietarios, otras advierten el riesgo de que, en determinados casos, pudiera ser utilizado para legitimar operaciones irregulares.

Para el periodo que inicia en 2027, dos nombres han sido mencionados como posibles aspirantes a la presidencia del Colegio: Ana Lilia Janeth Porras Figueroa y Aída Aíxa Chávez Magallanes.

Porras Figueroa ha sido vinculada por su relación personal con Jorge Ramos Campirán y por operaciones realizadas desde su notaría relacionadas con el CNEM. Chávez Magallanes, por su parte, ha sido asociada públicamente con sectores del panismo y con figuras como Luis Felipe Bravo Mena y Diego Fernández de Cevallos, además de señalamientos sobre intereses inmobiliarios en la Ciudad de México. Ambos casos requieren contraste documental.

Entre las principales demandas de transparencia que han surgido se encuentran:

• La auditoría y rendición de cuentas de los recursos y la proveeduría del Colegio y del Instituto de Estudios Notariales.

• El listado de empresas y personas físicas que han sido proveedoras en los últimos años, los montos pagados y quién autorizó las contrataciones.

• La existencia de mecanismos internos para investigar irregularidades sin que se conviertan en instrumentos de facciones.

La elección del 26 de noviembre no solo definirá a la nueva presidenta o presidente del CNEM, sino también si se mantiene o se modifica la estructura de poder que ha operado durante más de 20 años en uno de los colegios notariales más relevantes del país.