​Ejército destruye centro de insumos para metanfetamina en Culiacán

Elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron un punto utilizado para concentrar materiales destinados a la producción de metanfetamina en el poblado Corral Viejo, municipio de Culiacán, Sinaloa.

Durante el despliegue fueron asegurados 652 litros y 630 kilogramos de diferentes sustancias químicas. De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, la pérdida económica generada a las organizaciones criminales asciende a aproximadamente 24 millones de pesos.

El hallazgo formó parte de las operaciones realizadas el 5 de agosto en distintas regiones del país, en las que autoridades federales, estatales y municipales efectuaron detenciones, cateos y aseguramientos de armas, drogas, vehículos y combustible.

En Tecate, Baja California, personal del Ejército y agentes de la Policía Municipal detuvieron a cuatro personas. En la intervención se decomisaron tres armas largas, igual número de cargadores, 128 cartuchos y un vehículo.

En la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, integrantes de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana cumplimentaron una orden de aprehensión contra una mujer por su probable responsabilidad en operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, la pérdida económica generada a las organizaciones criminales asciende a aproximadamente 24 millones de pesos. Foto Ilustrativa/Cuartoscuro

Las acciones desarrolladas en el Estado de México dejaron 10 detenidos. En Naucalpan, elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal capturaron a ocho personas y aseguraron un arma corta, dos réplicas, cargadores, cartuchos, dosis de diferentes drogas y siete teléfonos celulares.

En Metepec, fuerzas federales y estatales detuvieron a un hombre señalado como presunto líder de una célula delictiva. El individuo era requerido por delitos contra la salud y tenía en su poder 15 dosis de cocaína, 22 envoltorios con marihuana y una mochila.

En otra operación, realizada en la colonia Las Palmas, municipio de Ecatepec, personal de la Secretaría de Marina y policías estatales y municipales detuvieron a un hombre que portaba una réplica de arma corta y una dosis de cristal.

En San Julián, Jalisco, militares capturaron a un individuo y decomisaron seis armas largas, dos armas cortas, 97 cargadores, dos mil 450 cartuchos, siete chalecos tácticos y dos vehículos.

En Oaxaca, elementos del Ejército Mexicano y de la Fiscalía estatal detuvieron a un hombre relacionado con el homicidio de dos funcionarios públicos de la entidad. Las autoridades no proporcionaron información adicional sobre la identidad del detenido ni sobre las circunstancias de su captura.

En Mazatlán, Sinaloa, tres personas fueron arrestadas durante un operativo efectuado en la colonia Urraca Nueva. Los militares aseguraron dos armas largas, nueve cargadores, 270 cartuchos, tres chalecos tácticos, cuatro tanques con 124 mil litros de gasolina, un tractocamión, un vehículo y dos motocicletas.

Por separado, en Fortín de las Flores, Veracruz, personal de Marina, Guardia Nacional, Fiscalía y Policía Estatal cateó un inmueble ubicado en la colonia Centro. En el lugar fue detenida una persona y se decomisaron dos armas largas, cinco armas cortas, dos cargadores, dosis de cristal y otros objetos relacionados con la investigación.

Como parte de la estrategia contra el robo de hidrocarburos, elementos del Ejército también localizaron e inhabilitaron nueve tomas clandestinas. Cuatro fueron encontradas en Jalisco, tres en Querétaro y dos en Tlaxcala.