El contador / 21 de septiembre de 2026

1. El Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce), que preside Sergio E. Contreras, prepara la edición 32 de su Congreso de Comercio Exterior, que es la principal plataforma para la promoción del comercio exterior, la inversión extranjera y la innovación entre México y el mundo. El evento que reúne a los líderes empresariales, tomadores de decisión y expertos en comercio y negocios internacionales, se realizará a finales de octubre en Monterrey, Nuevo León, y se espera la participación del secretario de Economía, Marcelo Ebrard. El país invitado será Italia, y también estará presente Alessandro Modiano, embajador de Italia en México.

2. Para las integrantes de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), que encabeza Diego Cosío, el entorno sigue desafiante. En agosto, las ventas en tiendas comparables crecieron 1.7%, impulsadas por las promociones del regreso a clases, pero limitadas por un fin de semana menos respecto al año anterior. Las cadenas mantienen el enfoque en la gestión de costos, promociones y precios. Sin embargo, todo apunta a que las expectativas serán moderadas para la temporada navideña, pues la debilidad del consumo se mantiene, los compradores están cautelosos y estirando el gasto lo más que se puede. Así, las grandes cadenas cerrarán 2026 con crecimientos de un dígito bajo.

3. La Secretaría de Turismo, que encabeza Josefina Rodríguez, emprendió una jornada para registrar y credencializar a 150 prestadores de servicios previamente autorizados para operar en el Parque Nacional Tulum y el Parque del Jaguar. Las acciones forman parte de Plan Tulum Renace, que busca que el destino recupere parte de los turistas que perdió por malas prácticas, como maltrato y precios injustificados para los turistas. Se quiere dar certeza y confianza a los viajeros, y aunque la estrategia general de reposición del mercado se lanzó en julio, los turistas aún se siguen quejando de precios elevados e indebidos, por lo que debería existir más supervisión o visitas aleatorias para sancionar al que no cumpla.

4. Chubbies Burger, que tiene como fundador y director a Rodrigo Torices, comenzó como una dark kitchen ofreciendo paquetes de comida a domicilio y recientemente decidió ampliar su presencia con ubicaciones físicas. Este restaurante de hamburguesas ya tiene más de 300 trabajadores y ofrece servicio tanto en 13 ubicaciones para recoger o pedir a domicilio en el área metropolitana, como en un restaurante en Santa Fe. Chubbies Burger está adoptando tecnología de DiDi Food, cuya directora de Marketing en Latinoamérica es Verónica Cevallos. Esto porque planea abrir un nuevo restaurante en Plaza Delta antes de que acabe 2026 y, para 2027, tener restaurante en Guadalajara y/o Querétaro.