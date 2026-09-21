Base de datos de Aeroméxico, muchas dudas

HACE BIEN LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno hizo bien: de inmediato detectó una posible venta de base de datos que podría vulnerar los datos personales de los clientes de Aeroméxico. El monitoreo de la Secretaría Anticorrupción, a cargo de Raquel Buenrostro, detectó a un usuario de Telegram que estaba vendiendo, de la manera más burda, una base de datos que supuestamente es de clientes de Aeroméxico. “Hola amigos. El día de hoy les traigo una base de datos perteneciente a Aeroméxico”. Así comienza el mensaje de sample.csv. Ahí dice que trae la base de datos de 2019 a 2025 donde vienen más de 15 millones de registros de clientes de Aeroméxico, con registros de nombre completo, cargo, teléfono, celular, fecha de nacimiento y fecha de alta.

SALEN SUPUESTOS PERSONAJES PÚBLICOS

Dice que es una base de datos valiosa por ser de personas con alto poder adquisitivo, para poderse utilizar en campañas de spam o proyectos OSINT. Y llama la atención los supuestos nombres que trae, donde vendrían funcionarios públicos o legisladores muy conocidos, desde el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, pasando por el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, o hasta la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde. Obviamente ninguno está confirmado, pero supuestamente la lista los trae.

AEROMÉXICO NO HALLA EXPOSICIÓN FINANCIERA

De inmediato, Aeroméxico comenzó una investigación para verificar la autenticidad y veracidad de la información. Ver el origen y ver qué alcance puede tener. Sin embargo, no encontró información sensible ni de exposición de información financiera. Tampoco encontró datos de tarjetas de pago ni contraseñas de cuentas de sus clientes. Y no ha existido ninguna afectación en las operaciones de las aerolíneas. Por lo pronto, recomienda a sus clientes estar atentos a correos electrónicos, mensajes o llamadas inusuales que pudieran ser un fraude, donde piden información personal o financiera.

ANTICORRUPCIÓN LA HAYA EN TELEGRAM

Por su parte, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno actuó de manera rápida, con un monitoreo de seguridad en las redes sociales. Encontró este mensaje en la red Telegram, difundido el 18 de septiembre pasado (hace tan sólo dos días), donde se ofrece la base de datos, en la que supuestamente se tienen clientes de Aeroméxico, y serían 15 millones de registros con un peso de 1.10 GB. En la primera muestra revisada, de 100 mil 92 registros, sí se identificaron personajes públicos. La secretaría analiza los datos e inició una investigación de oficio para ver la responsabilidad sobre las bases comprometidas.

¿EN RED SOCIAL Y POR 35 MIL PESOS?

La Secretaría Anticorrupción está actuando bien. Hace su trabajo de alertar e investigar. Sin embargo, sí llama la atención que una base de datos se venda abiertamente en una red social. Pensaríamos que la venderían, en dado caso, en la deep web, en el mercado negro. También llama la atención el precio, de 35 mil pesos, pues si fuera tan valiosa, la estarían vendiendo más caro. Además, que traiga a personajes públicos para llamar la atención. Y ni la Secretaría Anticorrupción ni Aeroméxico han encontrado, por lo pronto, ninguna información personal vulnerada en datos sensibles, como los financieros o personales. Pero hay que seguir investigando.

EVITAN GASOLINAZO, PERO CUESTA

En México la presidenta Sheinbaum no quiere un gasolinazo. Y puso a operar al secretario de Hacienda, Edgar Amador, quien busca absorber el aumento en el precio de los combustibles para evitar que llegue al consumidor final. Al fin y al cabo, el famoso gasolinazo traería inflación y descontento. Para evitarlo, por segunda semana consecutiva, el gobierno absorberá al 100% el impuesto cobrado al diésel. El gobierno absorberá los 7.36 pesos que se deben de cobrar por cada litro de diésel, con lo cual se quedará sin esos nada despreciables ingresos.

Una cuestión similar sucede con las gasolinas, donde el gobierno también dejará de cobrar buena parte del impuesto. El IEPS para la gasolina Magna, la más popular, es de 6.70 pesos por litro. El consumidor sólo pagará esta semana 2.49 pesos por litro. Hacienda está dejando de cobrar 62.70% del IEPS por cada litro de gasolina.

El IEPS cobrado a la gasolina Premium también tendrá un fuerte descuento. El consumidor debería pagar por IEPS, 5.65 pesos por cada litro de gasolina Premium. Pagará solamente 2.31 pesos por litro de IEPS. Aquí el famoso estímulo fiscal será de 59.12%. El gobierno debe sacrificar sus ingresos por IEPS.

Tan sólo el año pasado, cuando los precios del petróleo y derivados eran más bajos, el gobierno pudo cobrar bien el IEPS y recaudó 444 mil mdp. Este año no sucederá así.