Ejecutan a policía en Acapulco en su día libre, su hijo resulta herido

La tarde de este martes un policía municipal de Acapulco, Guerrero, que se encontraba en su día de descanso fue atacado a balazos en una miscelánea.

El policía murió en el lugar y su hijo resultó herido, de acuerdo a los primeros reportes.

Los hechos ocurrieron en la colonia Zapata de Acapulco, entre las calles Azucena y Gardenias.

Testigos de los hechos informaron que hombres armados, a bordo de un vehículo, le dispararon al policía cuando el uniformado se encontraba en la tienda "Los dos carnales".

Asimismo, señalaron que el hijo del policía resulto herido de bala en la pierna, sin embargo, se desconoce su edad.

Al lugar llegaron paramédicos De la Cruz Roja, quienes trasladaron a la persona herida a un hospital para que fuera atendido.

Este hecho provocó una intensa movilización policiaca en la zona, sin que se pudiera ubicar a los agresores.

Asesinan a taxista en Acapulco

Un taxista fue asesinado a balazos en la colonia La Mira, luego de que hombres armados irrumpieran en su domicilio en Acapulco.

Los primeros reportes policiales señalaron que el taxista se encontraba en su casa con su esposa cuando hombres que viajaban en un auto ingresaron y le dispararon a quema ropa para después emprender su huida con rumbo desconocido.

Tras el ataque se registró un fuerte despliegue de autoridades de seguridad de los tres niveles de gobierno.

En tanto, peritos de la Fiscalía General de Guerrero realizó las investigaciones correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo de la víctima a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.

JCS