Salud naval, vital para responder ante emergencias: Morales Ángeles

La salud constituye una pieza fundamental para la seguridad y capacidad de respuesta del Estado mexicano, afirmó el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina-Armada de México (Semar), al encabezar la ceremonia de graduación de 196 oficiales de las escuelas Médico Naval y de Enfermería Naval.

Ante los nuevos profesionales de la sanidad naval, el titular de la Semar, destacó que su responsabilidad irá más allá de la atención médica del personal naval y sus derechohabientes, pues deberán estar preparados para desplegarse en cualquier punto del país cuando una emergencia amenace a la población civil.

La salud es la condición indispensable para la educación, el trabajo, la seguridad y el progreso. Es el cimiento sobre el que se forja el presente y el futuro de una nación”, señaló Morales Ángeles durante la ceremonia realizada en el Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud.

El almirante recordó a los graduados que eligieron una profesión en la que deberán combinar conocimiento científico, preparación permanente y un profundo sentido ético. En sus manos, agregó, estará la responsabilidad de establecer diagnósticos y tomar decisiones complejas, incluso bajo condiciones adversas.

Foto: Semar

Morales Ángeles puso especial énfasis en el componente humano de la medicina militar.

Advirtió a los nuevos oficiales que la disciplina y las exigencias, propias de las Fuerzas Armadas, no pueden desplazar la sensibilidad que requiere la atención de un paciente.

No deberán olvidar que detrás de cada expediente existe una persona, una familia, detrás de cada paciente hay una historia que merece respeto, sensibilidad y dignidad”, expresó.

La nueva generación está integrada por 70 egresados de la carrera de Médico Naval, 39 mujeres y 31 hombres. Otros 126 concluyeron Enfermería Naval, de los cuales 98 son mujeres y 28 hombres.

Los 196 oficiales terminaron su preparación académica y militar con el objetivo de incorporarse a los servicios de salud de la Armada, para aplicar sus conocimientos tanto dentro de la institución como en operaciones de auxilio a la población.

La ceremonia estuvo encabezada por Morales Ángeles, acompañado de Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud y padrino de generación de la Escuela Médico Naval.

También participó Jesús Ortiz Ramírez, coordinador estatal de los Servicios Públicos de Salud de IMSS-Bienestar, en representación de Alejandro Svarch Pérez, director general del organismo y padrino de generación de la Escuela de Enfermería Naval, además de autoridades militares y navales.

Durante el acto se reconoció a los cadetes que alcanzaron los primeros lugares de aprovechamiento, por lo que fueron condecorados los primeros maestres que destacaron por su desempeño académico.

Uno de los momentos centrales fue la entrega de sables a los graduados. Dentro de la formación naval, este elemento simboliza el principio de mando y liderazgo, pero para esta generación representa también la responsabilidad de proteger la salud y la vida de quienes queden bajo su cuidado.

En representación de sus compañeros, el primer maestre del Servicio de Sanidad Naval y estudiante de medicina José Flores Villalba agradeció a familiares y profesores el acompañamiento recibido durante su formación.

Frente a autoridades, docentes y familiares, refrendó además el juramento de los nuevos oficiales hacia el país, después de años de preparación marcados por la disciplina y las exigencias académicas de las carreras sanitarias navales.

Morales Ángeles recordó finalmente que los egresados tendrán una doble responsabilidad: ejercer como profesionales de la salud y responder como integrantes de la Armada de México cuando sean requeridos.