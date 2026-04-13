Ejecutan a hombre frente a centro comercial; esperaba en una camioneta

Un hombre fue ejecutado a bordo de una camioneta esta tarde alrededor de las 13:00 horas frente al centro comercial Arboleda, en San Pedro Garza García, Nuevo León.

Primeros reportes detallan que el hombre se encontraba a bordo de una camioneta Jeep blanca cuando fue atacado por sujetos armados que llegaron hasta el cruce de Avenida Roble y Bulevar Botánica, en la colonia Valle del Campestre.

Clientes del centro comercial reportan que se escucharon las detonaciones de arma de fuego, lo que provocó alerta entre las personas en los alrededores del lugar, quienes en algunos casos se colocaron en el suelo para resguardarse.

Hasta el lugar arribaron elementos del Servicio Médico Forense, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y elementos de Protección Civil del municipio.

Testigos relatan que otro vehículo se emparejó con la camioneta y desde el interior sus tripulantes dispararon contra el hombre, en al menos cinco ocasiones, para después huir del lugar.

Convivencia en fraccionamiento termina con tres muertos

En días pasados, pero el municipio de Tlanalapa, en Hidalgo, tres personas murieron durante un ataque armado ocurrido al interior de un domicilio en el fraccionamiento San Isidro, donde se realizaba una reunión.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, las víctimas son dos mujeres y un hombre, quienes fallecieron a consecuencia de disparos de arma de fuego. El incidente se registró durante una convivencia, aunque hasta el momento no se han precisado las causas que originaron la agresión.

Tras los hechos, corporaciones de seguridad desplegaron un operativo en el municipio de Tlanalapa, que derivó en la detención de cinco personas —tres hombres y dos mujeres— presuntamente vinculadas con el ataque.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, instancia encargada de realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la identidad de las víctimas ni sobre el posible móvil del crimen.

jcp