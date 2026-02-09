Ejecutan a embarazada en un puesto de tacos

Una mujer embarazada falleció luego de ser agredida a balazos en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

El ataque se registró sobre la calle Joaquín Capilla, en la colonia Villa Olímpica, cuando María de los Ángeles, de 31 años, se encontraba en un negocio de tacos.

De acuerdo con los primeros informes, el agresor, que viajaba en una motocicleta, le disparó en varias ocasiones.

Pese a que la mujer fue auxiliada y trasladada aún con vida al hospital, falleció al llegar al nosocomio.

Tras el ataque, al lugar acudieron detectives y peritos de la Fiscalía General de Justicia, quienes recolectaron al menos ocho casquillos de arma de fuego.

La víctima tenía aparentemente 7 meses de embarazo. Las autoridades ya buscan al responsable.

Ejecutan a joven en reunión con amigas

Una mujer fue asesinada ayer domingo mientras se encontraba de visita en casa de una de sus amigas en el municipio de Montemorelos.

La víctima mortal fue identificada como Nereida Carolina Contreras Garza de 31 años de edad, y según las primeras informaciones, era trabajadora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El ataque armado se registró durante la noche, en un domicilio ubicado en la calle Tapia, en el Barrio Montemorelos.

La mujer estaba conviviendo con sus amigas cuando un hombre a bordo de una motocicleta llegó al sitio y accionó un arma de fuego en su contra.

Fueron en total tres los disparos que recibió Nereida Carolina, quien alcanzó a ser trasladada a un hospital, donde minutos más tarde fue declarada muerta.

Al lugar de los hechos acudieron paramédicos de la Cruz Roja, así como elementos de la Policía de Montemorelos y peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes realizarán las indagatorias correspondientes para dar con el responsable de esta agresión.

Hallan muerto a hombre dentro de un hotel

Días atrás, un hombre fue encontrado sin vida en el interior de un hotel ubicado sobre la Avenida Garza Sada, al sur de Monterrey.

El cuerpo del hombre, todavía no identificado, fue encontrado por los empleados de seguridad del hotel durante la mañana de este martes.

El hallazgo provocó la movilización de elementos de la Fiscalía de NL, Agencia Estatal de Investigaciones, peritos y Fuerza Civil; así como también de personal médico.

De acuerdo a personal del hotel y autoridades, el hombre habría pasado la noche en el edificio.

Autoridades investigan su muerte

Según los estudios periciales dados por elementos de seguridad, el cuerpo no presentaba signos de violencia al momento de su hallazgo, por lo que se presume pudo haber sido una muerte por causas naturales.

jcp