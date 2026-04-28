Ejecutan a agente de tránsito en Culiacán al terminar su turno

Un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal fue asesinado a balazos cuando se trasladaba a bordo de un vehículo particular por el Libramiento Estatal Benito Juárez, al sur de Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo al reporte de las autoridades, el agente circulaba de poniente a oriente cuando sujetos armados le dieron alcance y dispararon en su contra, para posteriormente darse a la fuga con rumbo desconocido.

La unidad terminó impactando contra el muro de contención, con varios impactos de bala visibles en la carrocería. Las autoridades lo identificaron en el sitio como Édgar Saúl “N”, de 45 años de edad, adscrito a la Unidad de Vialidad y Tránsito.

La Secretaría de Seguridad Pública confirmó la identidad de la víctima, quien tenía el rango de Policía Tercero, con más de 20 años de trayectoria en la corporación, y quien concluía su horario laboral al momento del ataque.

Las autoridades implementaron un operativo para intentar dar con los responsables, recorriendo varios sectores alrededor del ataque, pero hasta el momento no han lograron encontrarlos.

Al lugar llegaron elementos de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias, recogiendo varios casquillos percutidos para armas de grueso calibre como evidencia.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal lamentó lo sucedido, expresó sus condolencias y ofreció respaldo institucional a los familiares del agente.

jcp