Egresan mil 303 subtenientes del Heroico Colegio Militar

En una ceremonia encabezada por los secretarios de la Defensa Nacional (Defensa), general Ricardo Trevilla Trejo, y de Marina-Armada de México (Marina), almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, este jueves se graduaron mil 303 subtenientes de las Antigüedades 2022-2026 y 2025-2026 del Heroico Colegio Militar.

El director del plantel formador de los oficiales del Ejército y de la Guardia Nacional, general Francisco Javier Zubia González, agradeció el apoyo que se está brindado a la educación militar, por parte del titular de la Defensa.

Mi general secretario, quienes formamos parte del Heroico Colegio Militar le expresamos nuestro más profundo agradecimiento, por el impulso que le ha dado a la educación militar y por el apoyo permanente que ha proporcionado a nuestro plantel.

“En los últimos años se ha llevado a cabo la modernización de nuestras instalaciones, generando las condiciones necesarias para que los docentes reciban una preparación acorde a las exigencias actuales del país”, expresó el general Zubia González.

Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional. Cuartoscuro

El general Trevilla Trejo y el almirante Morales Ángeles, acompañados de los Estados mayores de ambas dependencias, entregaron reconocimientos, diplomas y armas a los subtenientes que concluyeron con su formación en el Heroico Colegio Militar.

El general Zubia González destacó que entre el personal graduado se encuentran 224 mujeres, lo que da fortaleza a la institución.

El día de hoy egresan de este yunque forjador de mujeres y hombres de guerra mil 303 subtenientes; 428 licenciados en administración militar, pertenecientes a las diversas armas y al Servicio de Intendencia del Ejército Mexicano; 105 licenciados en Seguridad Pública con formación policial, perteneciente a la Guardia Nacional; 42 oficiales del curso intensivo de formación de las armas y servicios de la Policía Militar; 328 oficiales del curso intensivo de formación del curso intensivo de Guardia Nacional.

“Es preciso destacar que de esta nueva generación 224 son mujeres, quienes demostraron su capacidad, su valía y su entrega, convirtiéndose en ejemplo tangible del fortalecimiento de la institución en este histórico plantel”, detalló el general Zubia González.

En reconocimiento a los graduados se realizó el disparo de una salva de Fusilería y los cadetes en formación desfilaron en el Patio de Honor del plantel.