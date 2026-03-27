EFEX presenta el estudio "Radiografía de pagos y cobros internacionales"

El análisis, realizado entre enero y febrero de 2026 entre un centenar de empresas mid-market de entre 50 y 200 empleados, revela que el mercado atraviesa un punto de inflexión marcado por la falta de visibilidad en el movimiento de dinero internacional. Dimitri Zaninovich, cofundador y CEO de EFEX, señaló que, pese a indicadores positivos en comercio exterior, las empresas mexicanas siguen enfrentando presiones operativas, regulatorias y geopolíticas que complejizan su desempeño.

La principal contradicción, según el directivo, es que las instituciones bancarias, como proveedor de servicios dominante, son al mismo tiempo la principal fuente de ineficiencia para las tesorerías, de acuerdo con 3 de cada 4 (73 %) de las empresas encuestadas.

"Esta brecha en el mercado fue una de las principales motivaciones detrás del estudio. Comprender la situación de este grupo, motivaciones y principales desafíos resulta fundamental para el crecimiento proyectado por la empresa", expresa.

Los principales hallazgos del estudio evidencian una fricción operativa que se traduce en obstáculos como la baja trazabilidad, la volatilidad de divisas, la lentitud en los ciclos de pago y costos ocultos. En este contexto, la falta de visibilidad en las transacciones se posiciona como el principal dolor operativo para el 79 % de las empresas, que operan sin certeza sobre el estado del dinero en tránsito, el tipo de cambio aplicado, ni el monto final a recibir o pagar. Esta opacidad limita la capacidad de anticipación financiera, complica la planeación de flujos de efectivo y genera disrupciones en la cadena de suministro.

La volatilidad cambiaria, por su parte, preocupa a 76 % de las compañías consultadas, ante la incertidumbre sobre el comportamiento de las divisas y su impacto directo en la ejecución de pagos internacionales. En este entorno, la cobertura cambiaria toma relevancia; 11 % de las empresas ya la identifica como un factor decisivo al evaluar un cambio de proveedor o de esquema, en busca de mayor certidumbre y protección de márgenes.

Un nuevo ciclo regulatorio

En un momento en el que el mid-market que participa en comercio exterior requiere mayor agilidad, visibilidad y control, la carga operativa se ha endurecido por un nuevo ciclo regulatorio.

El SAT ya mantiene monitoreo activo de transferencias, con alertas automáticas y riesgo de bloqueo sin previo aviso, a partir de julio de 2026. Mientras que la ABM exigirá biometría y depósitos referenciados para operaciones mayores a $140,000 MXN; y, desde junio de 2027, los pagos internacionales sólo podrán realizarse entre cuentas plenamente identificadas. En conjunto, estos cambios elevan la carga administrativa y confirman la necesidad de soluciones más eficientes. En este contexto, EFEX se perfila como una respuesta a una necesidad estructural del mid-market que opera comercio exterior.