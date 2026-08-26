Edomex otorgará becas completas a servidores públicos

El Gobierno del Estado de México otorgará becas del 100 por ciento a servidores públicos para estudiar una licenciatura y cinco maestrías, como parte del nuevo Programa Integral de Profesionalización.

La estrategia será operada por el Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos (IPSP) y representa la primera ocasión en que la administración estatal ofrece becas completas para estudios de licenciatura y posgrado a trabajadores del servicio público.

Además de los programas académicos, la oferta contempla 41 cursos, ocho certificaciones y ocho diplomados gratuitos, enfocados en fortalecer las capacidades del personal.

Amplían oferta de capacitación

La formación incluye temas relacionados con fiscalización, contrataciones públicas, evaluación de políticas públicas, control interno, inteligencia artificial, innovación pública, igualdad e inclusión y gestión del talento, entre otras áreas.

Mónica Chávez Durán, oficial mayor del Estado de México, destacó que el objetivo es fortalecer los conocimientos y habilidades de las y los servidores públicos para mejorar su desempeño y brindar una atención más eficiente a la ciudadanía.

Durante la presentación del programa también participaron representantes del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) y del Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (SUTEYM).

Actividades comenzarán en octubre

Las actividades académicas comenzarán en octubre. Antes de incorporarse, las personas interesadas deberán participar en un proceso de selección a través de su respectiva Unidad Administrativa.

Las convocatorias, requisitos y características de la oferta académica estarán disponibles en el portal del Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos.

Con este programa, el Gobierno del Estado de México busca ampliar las oportunidades de preparación profesional de su personal y fortalecer la calidad del servicio que brindan las instituciones públicas.