ECO Live da su posicionamiento sobre el festival Ceremonia 2025

ECO Live La Agencia de los Socios, organizadores del festival AXE Ceremonia 2025, donde murieron los fotógrafos Berenice Giles y Migel Ángel Rojas dio su posicionamiento sobre lo ocurrido y aclaró el proceso que seguirán.

Mediante un comunicado emitido por la agencia, aclaran que el proceso de la reparación de daños para las muertes de ambos fotógrafos sigue en pie y reiteran su compromiso para dar una solución.

“Sabemos que ningún comunicado alivia el dolor de sus familias, de sus amistades y de sus colegas, y les reiteramos nuestro respeto” mencionan en su comunicado.

Sobre la reparación del daño

La agencia dio a conocer que han llegado a un acuerdo con la familia de Berenice Giles, por lo que el proceso ha sido concluido.

Por su parte, con la familia de Miguel Ángel Rojas el proceso aun sigue en pie por lo que la empresa deberá brindar una solución a sus exigencias.

“Nuestra voluntad de alcanzar con ellos un acuerdo reparatorio se mantiene firme en cualquier etapa del proceso”, subrayó ECO Live en su comunicado.

Sobre el seguro de responsabilidad civil

En su comunicado dan a conocer que, pese a lo difundido en redes sociales sobre el seguro de responsabilidad civil, la empresa puntualizó que la cifra correspondiente a la suma asegurada de una póliza es el límite máximo de una cobertura y no necesariamente lo que se debe pagar por un siniestro como este, además informó que la cifra que se difundió no corresponde a lo que recibió una de las familias.

Sobre el proceso judicial

Para finalizar dan a conocer que sigue en el proceso judicial.

Mencionan que, durante la audiencia inicial, el juez de control vinculó a proceso a ocho personas y tres empresas por el delito de homicidio culposo, entre ellas La Agencia de los Socios.

También reiteró que el propósito de compartir esta información es con la finalidad de aclarar aspectos importantes y sensibles para todas las partes involucradas en el caso.