Trabajadores del INE aceptan aumento del 6%; este martes reabren todos los módulos

Blanca Cruz García, consejera presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), informó que se alcanzó un acuerdo con los trabajadores que se manifestaron este lunes por las condiciones laborales en las que desempeñan sus actividades, por lo que los módulos de atención ciudadana reanudarán operaciones.

El día de mañana tendremos el funcionamiento de nuestros módulos en todo el país al 100% para que la ciudadanía tenga esa tranquilidad que podrá ir a realizar su trámite sin ningún tipo de incidencia”, afirmó en conferencia de prensa, tras una reunión con una comisión de los trabajadores y representantes de distintas áreas del Instituto.

El INE cuenta con 841 Módulos de Atención Ciudadana en todo el país —entre fijos, semifijos y móviles— que volverán a prestar servicio tras las afectaciones ocasionadas por el paro laboral.

Acompañada por las consejeras y los consejeros electorales Carla Humphrey, Arturo Castillo Loza y Arturo Manuel Chávez López, Cruz García explicó que el Instituto trabajará en un esquema de reprogramación para atender a las personas afectadas por la suspensión de actividades de este lunes. Además, se establecerán filas diferenciadas para quienes no pudieron recoger su credencial para votar, con el propósito de agilizar la entrega y atender a quienes quedaron pendientes.

La consejera presidenta provisional aseguró que no habrá sanciones administrativas ni descuentos para los trabajadores que participaron en el paro.

Se los dijimos en la mesa, no iba a haber ninguna acta administrativa levantada ni ningún descuento ni ninguna represalia”, aseguró.

Cruz García fue designada por unanimidad por el Consejo General del INE para ocupar provisionalmente la Presidencia del Instituto, tras la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala. Permanecerá en el cargo hasta que la Cámara de Diputados designe a quien ocupará la Presidencia por el periodo restante.

Aumento salarial se aplicaría en enero de 2027

Respecto a las demandas salariales, Cruz García explicó que la propuesta de incremento de 6 por ciento para el personal de atención ciudadana y operadores de equipo tecnológico tiene como base su aplicación a partir de enero de 2027. Sin embargo, aclaró que el Instituto revisará la posibilidad de ofrecer un porcentaje mayor, de acuerdo con sus disponibilidades presupuestales.

En el momento tenemos el acuerdo con ellos de que vamos a revisar la base mínima del 6% y hasta donde podamos crecerlos con base en las suficiencias que nosotros tenemos, sin que esto signifique que no podemos activar algún otro mecanismo. Si en un momento se tuviera que hacer alguna solicitud de ampliación, también se podría hacer”, señaló.

Sobre este mismo tema, indicó que el INE esperará a conocer los términos del recorte presupuestal anunciado para evaluar sus efectos y realizar los ajustes necesarios.

En el tema del aumento salarial, por supuesto que lo platicamos ampliamente de cómo funcionan los presupuestos (…) Vamos a esperar el recorte ya anunciado para ver en qué términos se va a materializar. Hacemos las redistribuciones y tendremos diagnósticos del impacto”, explicó.

La revisión de un posible incremento adicional ocurre luego de que los trabajadores rechazaron la propuesta inicial del 6 por ciento.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen Informativa Primera Emisión de Imagen Radio, Edgar Fernández, representante de los trabajadores, calificó como una burla la oferta salarial, al señalar que para quienes perciben menos de 9 mil 600 pesos mensuales representaría alrededor de 300 pesos quincenales.

De acuerdo con Fernández, alrededor de 5 mil 600 trabajadores demandan un ingreso equivalente a por lo menos dos salarios mínimos, además de infraestructura adecuada, insumos para desempeñar sus labores y mejores condiciones laborales. También denunció jornadas exhaustivas y presuntas amenazas de sanciones administrativas.

Corregirán situaciones laborales este año

La consejera presidenta provisional también reconoció que las condiciones laborales denunciadas por los trabajadores ya eran una preocupación al interior del Instituto.

Ya era preocupación de todas y todos”, expresó.

Finalmente, adelantó que algunas de las primeras medidas correctivas se implementarán durante los últimos dos meses de este año, pues el organismo ya cuenta con un diagnóstico avanzado sobre las problemáticas.