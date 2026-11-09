Homicidio de interno en Cereso de Pachuca fue por conflictos sentimentales

Un conflicto de índole sentimental y familiar habría desencadenado el asesinato de un interno del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca, Hidalgo, quien fue atacado con un arma blanca por otro recluso en el área de comedores del centro penitenciario.

El secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, Salvador Cruz Neri, informó que las primeras indagatorias apuntan a problemas personales entre la víctima, identificada con las iniciales J. I. V. B., y el presunto responsable, A. D. B. H., quienes compartían galera y realizaban actividades laborales en el mismo espacio.

De acuerdo con el funcionario, el señalado habría manifestado que la agresión estuvo relacionada con cuestiones sentimentales y familiares, aunque las circunstancias del enfrentamiento continúan bajo investigación.

El homicidio ocurrió poco antes del inicio del horario de visitas familiares, en la zona común de comedores, donde las personas privadas de la libertad cuentan con espacios para comercializar alimentos.

Tras el ataque, custodios penitenciarios intervinieron y aseguraron al probable agresor, quien fue entregado al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

La víctima purgaba una condena de 37 años y seis meses de prisión por el delito de feminicidio.

Una vez concluidas las diligencias periciales, se permitió el acceso de los familiares al penal, sin que se registraran otros incidentes.