Aseguran 130 equipos para minar criptomonedas con luz robada en Culiacán

Al menos 130 equipos empleados para la minería de criptomonedas fueron asegurados por elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal Preventiva al interior de una bodega en Culiacán.

Las máquinas tenían una conexión eléctrica clandestina. Dentro del inmueble fueron encontrados un transformador eléctrico de piso y dos tipo pedestal, además de cuatro cámaras de videovigilancia y un sistema de monitoreo a distancia.

Las autoridades señalaron que la bodega fue localizada este fin de semana, pero no dieron a conocer mayores detalles. De acuerdo con las imágenes obtenidas del interior, la maquinaria estaba pegada a las paredes y tenía un sistema de ventilación.

Hasta el momento se desconoce el tiempo que estuvieron operando de manera clandestina, pero sería el primer aseguramiento de máquinas para la minería de criptomonedas en Culiacán.

Apenas el viernes 6 de noviembre, las autoridades aseguraron una bodega en la colonia Morelos, donde habrían encontrado máquinas tragamonedas y algunos otros objetos ilícitos.

El operativo se realizó luego de que se escucharon detonaciones de arma de fuego en sus inmediaciones, pero los detalles tampoco fueron dados a conocer por parte de las autoridades.