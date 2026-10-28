Monreal anuncia diálogo en San Lázaro para elegir nueva presidencia del INE

El Instituto Nacional Electoral (INE) notificó a la Cámara de Diputados el nombramiento de Blanca Yassahara Cruz García como presidenta provisional del Consejo General del organismo, mientras se define el proceso para elegir a la persona que ocupará la titularidad de manera definitiva.

A través de un oficio fechado el 27 de octubre de 2026, Roberto Carlos Félix López, encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva del INE, remitió al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué, una copia certificada del acuerdo INE/CG656/2026, mediante el cual se aprobó la designación.

El documento señala que el nombramiento fue avalado por el Consejo General del INE durante una sesión extraordinaria urgente celebrada este martes, con fundamento en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Por su parte, Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), informó que la Cámara recibió la notificación y que iniciará el diálogo con las distintas fuerzas políticas para acordar la convocatoria y el procedimiento de elección de la nueva presidencia del organismo electoral.

A través de sus redes sociales, Monreal señaló que el proceso se desarrollará conforme a lo establecido en la Constitución.

La designación provisional permitirá dar continuidad a los trabajos del Consejo General del INE mientras se concreta el procedimiento para elegir a quien encabezará de manera definitiva la autoridad electoral.