Diputados avalan que la SICT pueda construir obras públicas del sector salud

Concluida la votación del Plan B, se levantó la sesión y en seguida se abrió otra para sacar adelante el dictamen que adiciona la fracción I Sexies al artículo 36 de Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia de construcción de obras públicas del sector salud.

Con 37 votos en contra del PRI y 423 a favor del resto de las bancadas se aprobó esta iniciativa presidencial que fue enviada al Senado para continuar con el proceso legislativo.

El grupo parlamentario del PAN previó que se estaría contribuyendo a quitar responsabilidades al Ejército y a la Marina en materia de infraestructura. Cuartoscuro

De esa manera, por acuerdo unánime de todos los coordinadores de las seis bancadas, se adelantó la agenda que habría de desahogarse en la sesión del mediodía del jueves. La adelantada sesión duró 50 minutos y se citó a los diputados para el próximo martes.

La reforma presidencial busca facultar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) a participar, a solicitud de las autoridades federales, en la construcción, equipamiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, sustitución, ampliación y habilitación de obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura, incluyendo establecimientos destinados a la prestación de servicios de salud, en coordinación con los tres órdenes de gobierno.

El grupo parlamentario del PAN previó que se estaría contribuyendo a quitar responsabilidades al Ejército y a la Marina en materia de infraestructura.

fdm