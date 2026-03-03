Diputado de Morena sabía que “El Mencho” iba a la Feria de San Marcos

El diputado de Morena en Aguascalientes, Fernando Alférez, reconoció en entrevista que tenía conocimiento de que Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), era visitante frecuente de la Feria de San Marcos.

En entrevista televisiva, Fernando Alférez destacó que muchos recuerdan a “El Mencho” en la Feria de San Marcos, donde “no solamente venía a la feria, ingresaba al casino”.

Por eso se le conoce como El Señor de Los Gallos”, explicó.

Agregó que las frecuentes visitas de “El Mencho” a la Feria de San Marcos fueron un tema del dominio público, “sobre todo en ese ambiente de galleros, de jugadores y de la Feria de San Marcos”.

Tras estas declaraciones, el secretario general de Gobierno de Aguascalientes, Antonio Arámbula, dijo desconocer que “El Mencho” acudiera a la Feria de San Marcos; agregó que si el diputado Fernando Alférez tenía esta información, debió de presentar una denuncia.

Cientos de flores y música en funeral de “El Mencho”

Por AFP

Grúas cargadas de flores enviadas de manera casi anónima, música regional y un operativo militar con vehículos artillados marcaron el último adiós al narcotraficante mexicano Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), caído días atrás luego de un operativo federal.

Los restos de quien fuera líder del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) reposaban pen un féretro dorado, pudo observar, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, un equipo de la AFP.

Contrario a los lujosos mausoleos donde están enterrados otros connotados narcos, la última morada de "El Mencho" es una tumba a ras de tierra en un moderno cementerio vecino de una instalación militar y a unos 5 kilómetros del estadio que será sede del Mundial de Fútbol 2026.

El cuerpo de Oseguera fue entregado el sábado por la Fiscalía General a los familiares, que decidieron trasladarlo desde Ciudad de México a Guadalajara para velarlo y sepultarlo en el suburbio de Zapopan.

"El Mencho", el narco más buscado y por quien Estados Unidos ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares, murió tras los balazos que recibió durante el sorpresivo operativo lanzado el domingo 22 de febrero en un exclusivo club campestre del municipio de Tapalpa, en Jalisco.

Un militar que pidió el anonimato por no estar autorizado a declarar, explicó a la AFP que el cuerpo fue custodiado en todo momento para que grupos antagónicos no hicieran escarnio de él.

“Nomás un puño de tierra”

El féretro dorado fue llevado a una capilla cercana al acceso, donde ya lo esperaba una banda de música norteña cuyo sello característico es interpretar los llamados "narcocorridos", inspirados en las vidas de los capos de las drogas.

Tras una ceremonia de casi una hora, el féretro regresó a la carroza para ser llevado a la tumba.

La siguió una veintena de personas de luto y durante el entierro sonaba, con música de banda, una canción que reza "ya muerto voy a llevarme nomás un puño de tierra".

Además de Oseguera, en el operativo fueron abatidos otros miembros del CJNG, cuyos pistoleros, tras confirmarse la muerte de su líder, lanzaron acciones coordinadas en 20 de los 32 estados.

En los ataques a instalaciones oficiales, bloqueos de carreteras y quema de comercios murieron más de 70 personas.

