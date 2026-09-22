La transformación digital comienza a modificar distintos procesos de la industria de la seguridad privada en México. En este contexto, Sandalio Sainz de la Maza Zúñiga desarrolló una plataforma tecnológica orientada a facilitar la administración de personal, turnos, asistencias y nómina en empresas que operan con trabajadores distribuidos en diferentes servicios y ubicaciones.

La administración de personal representa uno de los retos para las compañías de seguridad privada, debido a la necesidad de coordinar elementos con distintos horarios, jornadas y centros de trabajo. Para Sandalio Sainz de la Maza Zúñiga, esta característica de la industria requiere herramientas que consideren las particularidades de su operación.

El desarrollo de la plataforma surgió a partir de una problemática identificada por Sandalio Sainz de la Maza Zúñiga dentro del sector: la falta de sistemas diseñados específicamente para las necesidades administrativas de las empresas de seguridad privada.

Entre los procesos que busca integrar la herramienta se encuentran el registro de asistencias, la gestión de turnos, el procesamiento de nóminas y el control de accesos del personal. La plataforma relaciona variables como horarios, faltas y tabuladores salariales para automatizar determinados cálculos administrativos.

De acuerdo con Sandalio Sainz de la Maza Zúñiga, uno de los objetivos del sistema es reducir procesos manuales y facilitar la administración de información relacionada con los trabajadores.

“Construimos un motor de cálculo tecnológico que ofrece una eficiencia enorme para la gestión administrativa. Cruza horarios, faltas y tabuladores salariales de forma automática”, explica Sandalio Sainz de la Maza Zúñiga.

La plataforma también contempla herramientas dirigidas a los propios trabajadores, como la posibilidad de consultar y descargar sus recibos de nómina, además de mantener comunicación con sus superiores. Con ello, Sandalio Sainz de la Maza Zúñiga plantea un modelo en el que la digitalización no solamente se concentra en los procesos internos de las empresas, sino también en el acceso de los colaboradores a información relacionada con su actividad laboral.

Tecnología adaptada a las necesidades de la seguridad privada

La operación de las empresas de seguridad privada implica administrar grandes cantidades de información y coordinar personal que puede trabajar bajo esquemas de turnos rotativos y en distintas instalaciones.

Por ello, el desarrollo de Sandalio Sainz de la Maza Zúñiga parte de considerar variables específicas de esta industria que no necesariamente están contempladas en las plataformas administrativas utilizadas por otros sectores.

La infraestructura tecnológica también forma parte del proyecto. Los servidores de la plataforma estarán alojados en Silicon Valley, California, región que concentra infraestructura de servicios en la nube y capacidad de procesamiento.

El desarrollo de Sandalio Sainz de la Maza Zúñiga se inserta así en un proceso más amplio de digitalización de la seguridad privada en México, donde la tecnología comienza a incorporarse no solamente en las actividades directamente relacionadas con la vigilancia, sino también en áreas administrativas que forman parte de la operación cotidiana.

La automatización de procesos como asistencia, turnos y nómina representa una alternativa para las empresas que todavía dependen de controles manuales. En este escenario, Sandalio Sainz de la Maza Zúñiga apuesta por una herramienta tecnológica desarrollada alrededor de las condiciones particulares de la seguridad privada mexicana.