Difieren audiencia contra María Carlota y sus hijos por inasistencia de asesor jurídico

Fue diferida la audiencia de continuación de la audiencia intermedia en contra de María Carlota Alfaro y de sus hijos Mariana y Eduardo, luego de que no se presentara el asesor jurídico de una de las víctimas.

Al filo de las 12 del día inició la audiencia, luego de que la defensa de María Carlota y sus hijos habían solicitado un amparo, el cual ya fue desechado, por lo que se reanudaría la audiencia intermedia, donde se iban a ofrecer las pruebas que serían aprobadas o desechadas, pero ante la ausencia del asesor jurídico se difirió para el 20 de agosto.

“Porque no se presenta el asesor jurídico de las víctimas, desde el punto de vista es una táctica dilatoria para alargar más, creo que ya es una práctica que ha venido ejerciendo la asesoría legal. Sin embargo, ya le solicitamos al juez, por conducto de nuestros abogados, que si es el caso y se vuelve a retrasar por un asunto de omisión del asesor legal de la hoy considerada víctima, que se sustituya porque no podemos estar aplazando el proceso”.

Por otra parte, informó que su hermana Marina Santana presentó una denuncia en contra de las personas que invadieron su vivienda en abril del año pasado, lo que generó el enfrentamiento que sostuvieron ella, su hermano y su madre, en donde perdieron la vida dos personas.

Por la invasión se encuentran detenidas dos personas, pero ahora se les iniciará un nuevo proceso por el delito de robo a casa habitación.

“Mañana va a haber otra audiencia, audiencia de control de esta señora Lourdes "N" y Héctor "N" por el delito de robo a casa habitación”.

En esta nueva demanda están señaladas dos personas más y se estima el monto de lo robado en 300 mil pesos.