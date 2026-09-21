Secretario de Obras de Uruapan declara otra vez por el homicidio de Carlos Manzo

El secretario de Obras Públicas y Movilidad de Uruapan, Esteban Rafael Constantino, acudió ante Fiscalía General del Estado de Michoacán para rendir declaración por el homicidio de Carlos Manzo, exalcalde de ese municipio.

El funcionario aseguró que se mantendrá a disposición de las autoridades y que acudirá las veces que sea requerido para aportar información que contribuya al esclarecimiento del crimen.

Vengo en calidad de testigo, pero no me gustaría entorpecer tampoco las investigaciones que están llevando a cabo los compañeros de la Fiscalía. Estamos en la mayor disposición de cooperar en todo lo que nos pide por aquí la Fiscalía, sobre todo para que esto ya sea aclare somos los mayores interesados y se dé con el verdadero culpable de la situación", afirmó Esteban Rafael Constantino.

Constantino aclaró que no es la primera vez que acude ante la autoridad ministerial, ya que dijo que ha comparecido en aproximadamente cuatro ocasiones.

"Desde que pasó la situación fui de los más investigados, tan es así que estuve aquí en cuatro ocasiones entregando también mi dispositivo para poder hacer lo correspondiente. El que nada debe, nada teme, y por eso estamos aquí también para hacerlo claro", señaló.

El secretario rechazó las versiones sobre la existencia de varios teléfonos celulares utilizados por Carlos Manzo y afirmó que, hasta donde tiene conocimiento, el exalcalde contaba con un solo dispositivo.

También dijo desconocer las versiones relacionadas con una supuesta deshabilitación de la cuenta de WhatsApp del presidente municipal asesinado.

La comparecencia del funcionario ocurre mientras la Fiscalía General del Estado mantiene abiertas las investigaciones por el asesinato del exalcalde de Uruapan.