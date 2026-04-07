Caso Abuela Carlota: Inculpados rechazan juicio abreviado, defensa pide 140 años de prisión

La defensa de las víctimas pide penas de hasta 140 años de prisión a Carlota Alfaro Quintana y de 210 a sus hijos Mariana y Eduardo Santana Alfaro por el homicidio de Esaú Marqués padre e hijo ocurrido el primero de abril en el municipio de Chalco, Estado de México por la disputa de una casa que presuntamente habían invadido los hoy occisos. En la audiencia intermedia, que fue seguida vía internet por parte de Carlota, al tener prisión domiciliaria, fue suspendida y reprogramada para el 20 de abril, luego de que el asesor personal de una de las ofendidas no se presentó.

Abuela Carlota Especial

Sin embargo, antes de que se suspendiera los abogados defensores de Carlota y sus hijos, declinaron ir a juicio abreviado al asegurar que tienen pruebas para aclarar que fue legítima defensa.

Las víctimas

Carlota abuela sicaria

Mientras que la Fiscalía solicitó la pena máxima de 70 años de prisión por el homicidio calificado con el agravante de ventaja, tanto por la muerte de Esaú Marques y Joshua Esaú Marques.

Así como 70 años de prisión por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de un menor de edad. En todos los casos una reparación del daño de 575 mil 700 pesos.

“Creemos que tenemos suficientes elementos probatorios para defender la teoría del caso que estamos manejando, no me parece que sea conveniente irnos por un proceso abreviado porque es admitir que ellos cometieron ese delito cuando no fue así”, dijo Miguel Ángel Suarez, abogado defensor.



“Tenemos los medios de convicción y los medios de defensa necesarios para acreditar la legitima defensa y por ende lograr la libertad de los tres en estos hechos en los cuales les acusa el ministerio púbico, por ello no aceptamos irnos a un juicio abreviado”, señaló Arturo Santana, hijo de Carlota.

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