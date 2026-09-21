Morena defiende en la Cámara de Diputados el Resico

Morena en la Cámara de Diputados salió en defensa del Régimen Simplificado de Confianza (Resico), cuya efectividad fue cuestionada por organizaciones como México Evalúa, y una de las medidas con las que el Gobierno federal busca incrementar la recaudación fiscal y que se incluye en el Paquete Económico de la Federación 2027.

La legisladora por el partido guinda, Claudia Rivero Vivanco, aseveró que se trata de “una de varias” medidas para ampliar los recursos que entran a las arcas de la Federación.

Servirá de complemento con toda la estrategia que se está planteando”, enfatizó en entrevista.

Ello, luego de que, como publicó Excélsior el viernes, México Evalúa advierte que la ampliación del Resico no garantiza los ingresos necesarios para sostener en los próximos años los programas sociales y el creciente gasto en pensiones, que están presionando las finanzas públicas.

El Paquete Económico 2027, eleva de 3.5 a 5 millones de pesos el límite de ingresos para que las personas físicas permanezcan en el Resico, y de 35 a 50 millones para las personas morales.

Mariana Campos, directora general de México Evalúa, consideró que ampliar este régimen puede incentivar que más contribuyentes permanezcan en esquemas de baja tributación, en lugar de ampliar de manera sólida la base fiscal.

“Esta modificación y ampliación que se hace en Resico es una de las propuestas, uno de los mecanismos que están de la mano a los estímulos, al combate a la evasión, a la regulación también de los sistemas de recaudación en los diferentes sectores de la economía”, detalló.

“Es uno de los elementos, no es el único, no está aislado”, insistió.

En tanto, la legisladora por Morena sostuvo que el esquema puede facilitar la incorporación de pequeñas y medianas empresas a la formalidad y contribuir a ampliar la base de contribuyentes.

“A mí sí me parece que es oportuno, que es adecuado, sobre todo que le facilita a sobre todo a mi PYMES, a PYMES y mi PYMES, estar en esa formalidad y sobre todo que vayamos compartiendo ese granito de arena en el proceso de recaudación”, precisó.

En materia de informalidad, afirmó que el objetivo es incorporar tanto al comercio ambulante como a negocios establecidos, que no cumplen con el pago de ISR, pero que actualmente operan fuera de la formalidad, a través de estímulos y mecanismos de fiscalización.

“Hay comercio informal que está establecido, que es fijo, pero que se encuentra también en una informalidad. Aquí busca apuntalar ambos sectores, sobre todo con esta estrategia de una recaudación combatiendo la evasión”, dijo en entrevista posterior a la reunión de este lunes en Palacio Nacional entre integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, con el titular de la SHCP, Edgar Amador Zamora, para arrancar el análisis del Paquete Económico de la Federación 202.

Agregó que otras de las medidas para incrementar la recaudación será el combate al denominado huachicol fiscal y aseguró que las modificaciones a la legislación aduanera ya están generando ingresos adicionales y que esos recursos contribuyen a sostener la estrategia presupuestaria.

“Queremos que quien entre y quien salga pague lo que corresponde, ni más ni menos, sino lo que corresponde”, afirmó.

La diputada reconoció que aún falta precisar el monto total de los recursos adicionales obtenidos mediante el contrabando combustible, pero aseguró que los resultados serán dados a conocer posteriormente.