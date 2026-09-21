SRE impulsa en la ONU veto a Consejo de Seguridad por atrocidades masivas

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, se encuentra en Nueva York para participar, en representación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En este marco, este lunes participó en el encuentro sobre la Iniciativa Franco-Mexicana para regular el poder de veto en el Consejo de Seguridad en caso de atrocidades masivas, como genocidios, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, en compañía del ministro para Europa y Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot.

Durante su intervención, en la sede de la Misión de Francia en la ONU, el canciller destacó que México está a favor de proteger la dignidad y el valor de toda la humanidad, así como de promover un multilateralismo más eficaz y orientado a la acción, que coloque a las personas en primer lugar.

Esta iniciativa, lanzada con Francia, cuenta ya con el apoyo de 127 Estados miembros de la ONU y busca que el Consejo de Seguridad pueda ejercer plenamente su responsabilidad en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, resaltó la cancillería mexicana.

DECLARACIÓN CONJUNTA

A través de una declaración conjunta, México y Francia celebraron este inicio de semana el renovado impulso a favor de suspender el uso del veto en el Consejo de Seguridad de la ONU en casos de atrocidades masivas, como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra cometidos a gran escala.

La “Declaración política sobre la suspensión del veto en casos de atrocidades masivas”, presentada inicialmente por México y Francia en 2015, ha recibido el apoyo de 21 Estados adicionales durante los últimos cuatro meses, provenientes de África, América Latina y el Caribe, así como de Asia.

A la fecha, 128 Estados han expresado su apoyo a la declaración política, se destaca.

Durante la reunión de cancilleres de ambos países este día en Nueva York, en el marco del 81.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se recibió con beneplácito el anuncio realizado por Ed Miliband, secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, sobre el respaldo de su país a la declaración política, convirtiendo al Reino Unido en el segundo miembro permanente del Consejo de Seguridad en asumir este compromiso voluntario.

“Los participantes celebraron esta importante decisión, que refleja la determinación compartida del Reino Unido y de los demás Estados que apoyan la iniciativa de proteger la dignidad y el valor de la persona humana, así como de promover un multilateralismo más eficaz y orientado a la acción, que coloque a las personas en primer lugar.

“Mediante su apoyo a la declaración política, los Estados demuestran su compromiso de garantizar que el Consejo de Seguridad pueda ejercer plenamente su responsabilidad primordial en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales”, se subraya en el documento.