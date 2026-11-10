Repuntan homicidios en Edomex; en el resto del país se reducen

Con excepción del robo con violencia a casa habitación, se registró una disminución pronunciada en los delitos de alto impacto en el país, aseguró la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, Marcela Figueroa en la rueda de prensa matutina en Palacio Nacional.

“Vemos que las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego disminuyeron en 12.2 por ciento; el secuestro, en 28.6 por ciento; los robos con violencia, disminuyeron 16.8 por ciento; el robo a casa habitación con violencia presentó una disminución de 2.5 por ciento; el robo de vehículo con violencia, en menos 24.9 por ciento. El robo transportista con violencia, se redujo en 27.1 por ciento; el robo a transeúnte con violencia, con una reducción de 8.7 por ciento; y el robo a negocio con violencia, presentó una reducción del 13.1 por ciento”, puntualizó Figueroa.

La funcionaria destacó que, respecto a la percepción de inseguridad, de acuerdo con el INEGI, la tendencia establece que la población se siente menos insegura en su lugar de residencia.

“La percepción de inseguridad alcanzó su nivel máximo en 2018 cuando llegó a 76.8 por ciento de la población. A partir de ese año comenzó una tendencia a la baja que se ha mantenido hasta este 2026.



“Destacamos que llevamos tres trimestres consecutivos de disminución al pasar de 63.8 en el cuarto trimestre de 2025 a 58.1 en septiembre de este año, que fue el tercer trimestre del 2026. Con ello, la percepción de inseguridad alcanzó su nivel más bajo desde que inició esta medición, en 2013”, detalló.

De acuerdo con la titular del secretariado ejecutivo, de enero a octubre de 2026, el Estado de México se convirtió en la entidad con más homicidios en México, con mil 564; por encima de Guanajuato (Mil 213), Baja California (Mil 203), Sinaloa (Mil 156), Chihuahua (Mil 103), Guerrero (804) y Morelos (723).