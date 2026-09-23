Dictar formal prisión a reclutadora de los “Defensores de Cristo” por trata de personas

Un juez federal dictó auto de formal prisión contra Ana Paulina “N”, señalada por la Fiscalía General de la República (FGR) por su probable participación en una red de trata de personas con fines de esclavitud vinculada con la organización “Defensores de Cristo”.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), desde 2010 la acusada y otras personas, algunas ya sentenciadas, habrían utilizado cursos presenciales y por internet para atraer a personas de distintas nacionalidades.

Una vez incorporadas, les solicitaban donaciones o pagos a cambio de supuestos milagros y sanaciones. Las víctimas eran explotadas laboralmente y mantenidas en esclavitud y condiciones insalubres.

Agentes de la Policía Federal Ministerial adscritos a la fiscalía especializada en trata de personas cumplimentaron la orden de aprehensión.

Después, el Ministerio Público Federal obtuvo el auto de formal prisión ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en Tamaulipas.

Hoteles y aeropuertos bajo la lupa: los desafíos del turismo ante la trata de personas

Por Brenda Salas

Mixi Cruz vivía en una comunidad rural de Cuautitlán Izcalli. A los 13 años, tras la muerte de su madre y en medio de una situación de vulnerabilidad extrema, Mixi fue captada por su hermanastra, quien le prometió un hogar y protección para después someterla a explotación laboral: se encargaba de las labores domésticas y del cuidado de cinco niños, hijos de su hermanastra. Posteriormente fue víctima de explotación sexual. Durante dos años y medio, Mixi vivió bajo el control de su hermanastra y por un tiempo fue trasladada a diversos hoteles de la Ciudad de México, donde señala que ninguna persona del personal cuestionó su presencia ni su edad.

Eran hoteles de lujo, de cuatro y cinco estrellas. No eran hoteles de paso; era gente que venía de viaje y solicitaba estos servicios. No me pedían identificación, me dejaban pasar y entraba con mi hermanastra a habitaciones de hombres solos (…) Nadie del personal me preguntaba «¿cómo estás?» o «¿qué haces aquí a las 2 de la mañana siendo una niña?», nadie decía nada ni lo cuestionaba», expresa Mixi.

Su rescate ocurrió gracias a un camarista que la auxilió tras presenciar una agresión en una habitación del hotel al que Mixi había sido requerida. El trabajador la resguardó en una habitación vacía mientras se enfrentaba a la hermanastra de Mixi, quien lo amenazó de muerte. En esa época (2008-2009), a diferencia de los esfuerzos actuales, las empresas carecían de protocolos de protección a la dignidad humana o de actuación ante indicios de este delito. El caso de Mixi pone en evidencia cómo la falta de capacitación y sensibilidad en la industria turística facilitaba la operación de redes criminales y ponía en riesgo a quienes se animaban a alzar la voz.

Un panorama alarmante en el turismo

El Castillo de Chapultepec fue sede de la presentación del estudio Panorama de la trata de personas en el turismo en México, a cargo de Nayely Sánchez, titular de Programas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) México. El informe señala que la trata de personas es la tercera actividad ilícita más lucrativa a nivel mundial, solo por debajo del tráfico de armas y de drogas, con un incremento del 25 % de víctimas a nivel global, de las cuales más de una cuarta parte son niñas y niños. Según el estudio, entre 2015 y 2025 se detectaron 9,018 víctimas, siendo el sector turístico un espacio de alta vulnerabilidad debido a la movilidad masiva, la informalidad laboral y la exposición al riesgo.

El estudio detalla que la explotación sexual afecta principalmente a mujeres jóvenes nacionales (provenientes de Chiapas, Ciudad de México, Colima, Jalisco, Tabasco y Veracruz) y extranjeras (de países de América Latina y Estados Unidos) en hoteles, centros nocturnos y embarcaciones privadas, destacando entidades como Quintana Roo y la Ciudad de México.

El documento refiere que estas mujeres provienen de zonas de escasos recursos y, en su mayoría, son madres solteras, estudiantes o jefas de familia. La red criminal, integrada tanto por hombres como por mujeres, capta a las víctimas mediante el engaño: en algunos casos a través de una supuesta oferta laboral de servicios de modelaje; en otros, por medio de una relación sentimental o de amistad.

Hombres que trabajan como telefonistas y taxistas (que hablan español e inglés) ofrecen el servicio de «acompañamiento» de dichas mujeres a personas que visitan las zonas de alta afluencia turística mediante una agencia, redes sociales, grupos de mensajería instantánea o de manera presencial. Para ello, utilizan un catálogo con fotografías de las víctimas.

La red criminal retiene a las víctimas a través de amenazas y el cobro de deudas en inmuebles de alojamiento vacacional o casas de seguridad. Cuando la explotación se realiza en hoteles o alojamientos temporales, integrantes de la red trasladan a las víctimas al establecimiento donde se hospeda el «cliente» para un «servicio» de 24 horas. El pago solo se realiza a través de transferencias o terminales punto de venta (TPV).

Asimismo, el informe alerta sobre la explotación laboral de niñas, niños y adolescentes en negocios turísticos y la situación de personas migrantes irregulares. En estos casos, las personas tratantes son individuos cercanos a las familias y a las comunidades de origen, quienes se aprovechan de la necesidad económica de los padres, madres o tutores, prometiéndoles enviar las ganancias del trabajo realizado por los menores (NNA).

Los victimarios trasladan a los menores de sus comunidades a Cancún a través de líneas de autobuses formales e informales. Al llegar, las víctimas son sometidas a condiciones de vivienda hacinadas y precarias; además, hablan únicamente lenguas indígenas o tienen un dominio limitado del español, lo que incrementa su vulnerabilidad.

La red criminal explota laboralmente a los NNA en actividades vinculadas con el sector turístico, como la entrega de mercancía y el abastecimiento para restaurantes y hoteles, así como en empleos informales de venta de comida. En otras ocasiones, son obligados a pedir dinero en las calles (mendicidad forzada) o utilizados en actividades delictivas.