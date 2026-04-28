‘El Güero Conta’ lavó dinero, compró barcos y propiedades para el CJNG

La detención de César Alejandro “N”, “El Güero Conta”, debilita las estructuras del crimen organizado. Identificado como operador financiero clave del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), su captura fue confirmada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante una conferencia del Gabinete de Seguridad.De acuerdo con las autoridades, “El Güero Conta” fungía como el principal responsable de administrar los recursos económicos ilícitos de la organización criminal liderada por Audias Flores Silva. Su papel no era menor: garantizaba la liquidez necesaria para sostener operaciones vinculadas al narcotráfico, extorsión y otras actividades delictivas.

“Su función era administrar los recursos económicos para mantener las operaciones del cártel”, explicó García Harfuch, al detallar el alcance de sus actividades.

Las investigaciones señalan que el detenido utilizaba empresas fachada, prestanombres y redes familiares para ocultar el origen ilícito del dinero. A través de estos mecanismos, adquiría bienes como aeronaves, embarcaciones, ranchos e incluso participaciones en la industria tequilera, consolidando una red de lavado de dinero sofisticada.

César 'N', era el primer hombre de confianza de Audías “N” (a) 'Jardinero', Jefe Regional del CJNG y se desempeñaba como el principal operador financiero de esta organización, mediante actividades de lavado de dinero para la adquisición de armamento, aeronaves, embarcaciones y propiedades”, señala un comunicado.

Operativo en Zapopan… sin violencia y con precisión

La captura se llevó a cabo en Zapopan el pasado 27 de abril a las 14:40 horas, tras meses de seguimiento. Elementos de la Guardia Nacional, el Ejército mexicano y fuerzas especiales participaron en el operativo, que culminó con la detención del sospechoso al salir de su domicilio.

El despliegue incluyó a la Fuerza Especial de Reacción Inmediata y apoyo aéreo con helicópteros y drones, en una operación que destacó por su eficacia: no se registraron enfrentamientos ni bloqueos en el estado de Jalisco.

Durante la intervención se aseguraron un arma larga, 50 cartuchos, más de mil dosis de metanfetamina, dinero en efectivo, teléfonos celulares y un vehículo. Todo fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República.

César Alejandro “N”, “El Güero Conta”. Facebook

Investigación de largo aliento

El caso contra “El Güero Conta” no surgió de manera espontánea. Desde el 5 de julio de 2024, la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Salud mantenía abierta una carpeta de investigación en su contra.

Los trabajos incluyeron vigilancia técnica, reconocimiento aéreo y seguimiento de múltiples domicilios en municipios como Ahualulco de Mercado y Zapopan. Esta labor permitió identificar patrones de movimiento, propiedades vinculadas y la red de contactos del detenido.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, subrayó que la captura se realizó de manera simultánea a la detención de otro operador relevante, lo que representa un golpe coordinado a la estructura del CJNG.

De la extorsión al tráfico internacional

Las autoridades detallaron que la organización financiera encabezada por “El Güero Conta” se nutría de múltiples fuentes ilícitas. Entre ellas destacan el narcomenudeo, secuestro, extorsión, tráfico de armas y extracción ilegal de hidrocarburos.

Además, su estructura facilitaba el trasiego de cocaína desde Centroamérica hacia Estados Unidos, utilizando embarcaciones y vuelos clandestinos. La adquisición de vehículos, aeronaves y propiedades formaba parte de la logística para estas operaciones.

Este entramado financiero permitía al CJNG sostener su expansión territorial y operativa en estados como Jalisco, Nayarit y Zacatecas.

asc