El Jardinero seguirá preso; lo trasladan al penal del Altiplano

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la medida de prisión preventiva en contra de Audias "N", conocido como El Jardinero, identificado como líder operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por su presunta participación en los delitos de portación de armas de fuego y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

El Jardinero será trasladado en las próximas horas vía aérea en una aeronave artillada al penal de máxima seguridad de El Altiplano.

De acuerdo con el proceso judicial, la autoridad correspondiente calificó como legal la detención del imputado. Posteriormente, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó la imputación durante una audiencia realizada por videoconferencia.

Tras la exposición de los cargos, la defensa de Flores Silva solicitó la duplicidad del término constitucional, con el fin de contar con más tiempo para que se defina su situación jurídica.

Audias "N" fue detenido en el estado de Nayarit como parte de un operativo encabezado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. En esta acción participaron elementos de la Secretaría de Marina (Marina), a través de sus fuerzas especiales.

El caso continuará su curso conforme a los plazos establecidos por la ley, mientras la autoridad judicial determina la situación legal del presunto integrante del CJNG.