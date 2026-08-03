Dictaminan probable desafuero de alcaldes de MC en Veracruz

La Comisión Instructora del Congreso de Veracruz determinó que existen elementos suficientes para solicitar la declaración de procedencia en contra de los alcaldes Raúl González Martínez, de Ixhuatlán del Sureste, y Bertín Bravo Montero, de Úrsulo Galván, ambos de Movimiento Ciudadano, a quienes se les señala por su presunta participación en delitos de desaparición de personas y homicidio.

En el caso de Raúl González Martínez, la investigación está relacionada con el secuestro y homicidio de la periodista Roxana Guzmán Ramírez, quien fue privada de la libertad el pasado 2 de junio en el municipio de Nanchital y posteriormente localizada sin vida en un rancho de Moloacán, al sur de la entidad.

Por su parte, Bertín Bravo Montero es señalado por su presunta implicación en la desaparición de un empresario minero de la región de Emiliano Zapata, quien, la última vez que se comunicó con sus familiares, les advirtió que se encontraba en la casa del edil. De acuerdo con las investigaciones, la señal de su teléfono celular permaneció activa durante varias horas en ese sitio. Junto con el empresario, identificado como Héctor Ramos, también desapareció su chofer.

Aunque los representantes legales de ambos munícipes argumentaron que no existen pruebas suficientes para imputarlos, la Comisión Instructora informó que el próximo miércoles el dictamen será sometido a consideración del Pleno en una sesión extraordinaria, donde se determinará su procedencia.

La Comisión Instructora citó en dos ocasiones a los alcaldes, quienes acudieron acompañados de sus abogados para conocer los cargos y presentar sus argumentos de defensa. A partir de estas audiencias, la comisión elaboró los dictámenes que serán votados por los diputados. En caso de ser aprobados, los alcaldes enfrentarán los procesos penales en su contra sin la inmunidad procesal.