Ataque armado en los Héroes de Tizayuca deja un hombre muerto

Un ataque armado registrado en el fraccionamiento Los Héroes, del municipio de Tizayuca, dejó como saldo un hombre sin vida y otro más lesionado, sobre la avenida Océano Pacífico.

De acuerdo con los primeros informes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tizayuca, tras recibir el reporte de una agresión con disparos de arma de fuego, elementos policiacos se movilizaron al lugar para atender la emergencia.

Al arribar, los uniformados localizaron a un hombre de 25 años que ya no contaba con signos vitales. En tanto, un segundo individuo, de 43 años, presentaba lesiones y fue atendido por paramédicos de Protección Civil, quienes posteriormente informaron que se encontraba estable.

Luego de confirmar el fallecimiento y brindar atención al sobreviviente, los agentes activaron los protocolos correspondientes y realizaron las primeras actuaciones en coordinación con las autoridades competentes.

Hasta ahora, no se ha precisado cómo ocurrió el ataque ni se ha informado sobre la identidad de los agresores o el posible motivo de la agresión. Tampoco se han reportado personas detenidas por estos hechos.

Las investigaciones correspondientes deberán establecer las circunstancias del ataque ocurrido en este sector habitacional de Tizayuca.