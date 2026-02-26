Día Mundial del Pistache: radiografía nutricional de un fruto seco versátil

En el marco del Día Mundial del Pistache, la Dra. Arely Vergara Castañeda comparte una radiografía de este fruto seco reconocido por su color verde vibrante y su sabor delicado, así como por su perfil nutricional y su facilidad para integrarse a la alimentación diaria de las familias mexicanas.

Radiografía del pistache

¿Qué es?

El pistache es la semilla de Pistacia vera L. y ha sido valorado desde la antigüedad por su sabor y uso gastronómico.

¿Por qué es verde?

Su color (de rosados, púrpura hasta un interior verde) se relaciona con compuestos naturales como antocianinas, clorofilas y carotenoides.

¿Qué aporta?

Por cada 100 g, aporta aprox. 562 kcal, 45 g de grasa, 20 g de proteína y 10 g de fibra. Además, contiene vitamina E, vitaminas del grupo B y minerales como potasio, fósforo, magnesio, cobre y manganeso; así como luteína, zeaxantina y polifenoles que actúan como antioxidantes naturales.

Datos importantes

• Cáscara dura y clara que se abre de forma natural al madurar, dejando expuesta la semilla comestible.

• Semilla con tonos rosados o púrpuras en el exterior y un interior verde; la pigmentación se asocia a antocianinas, clorofilas y carotenoides.

• Los pistaches cultivados en EE. UU. destacan por su mayor tamaño y abundancia.

Recomendación de consumo y usos en la dieta: 28 gramos al día, lo que equivale a 49 piezas, cantidad suficiente para aprovechar su aporte nutricional sin un exceso de calorías.

Formas sencillas de incorporarlo

• Como colación entre comidas.

• Añadido a ensaladas para aportar textura y sabor.

• Mezclado con yogur o fruta en el desayuno.

• Como ingrediente en platillos principales y salsas.

De snack a alimento completo

Aunque durante mucho tiempo fue considerado principalmente una botana, hoy la ciencia lo reconoce como un alimento completo y saludable. Su combinación de fibra, proteína y grasas saludables puede contribuir a una mayor sensación de saciedad, lo que permite que se adapte tanto a planes de alimentación enfocados en control de peso como a patrones alimentarios orientados a salud cardiovascular, siempre bajo una guía profesional y un plan individualizado.