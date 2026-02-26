Día Mundial del Pistache: radiografía nutricional de un fruto seco versátil
American Pistachio Growers es una asociación comercial agrícola de carácter que representa a productores de pistache, procesadores y socios en California, Arizona, Texas y Nuevo México.
En el marco del Día Mundial del Pistache, la Dra. Arely Vergara Castañeda comparte una radiografía de este fruto seco reconocido por su color verde vibrante y su sabor delicado, así como por su perfil nutricional y su facilidad para integrarse a la alimentación diaria de las familias mexicanas.
Radiografía del pistache
¿Qué es?
El pistache es la semilla de Pistacia vera L. y ha sido valorado desde la antigüedad por su sabor y uso gastronómico.
¿Por qué es verde?
Su color (de rosados, púrpura hasta un interior verde) se relaciona con compuestos naturales como antocianinas, clorofilas y carotenoides.
¿Qué aporta?
Por cada 100 g, aporta aprox. 562 kcal, 45 g de grasa, 20 g de proteína y 10 g de fibra. Además, contiene vitamina E, vitaminas del grupo B y minerales como potasio, fósforo, magnesio, cobre y manganeso; así como luteína, zeaxantina y polifenoles que actúan como antioxidantes naturales.
Datos importantes
• Cáscara dura y clara que se abre de forma natural al madurar, dejando expuesta la semilla comestible.
• Semilla con tonos rosados o púrpuras en el exterior y un interior verde; la pigmentación se asocia a antocianinas, clorofilas y carotenoides.
• Los pistaches cultivados en EE. UU. destacan por su mayor tamaño y abundancia.
Recomendación de consumo y usos en la dieta: 28 gramos al día, lo que equivale a 49 piezas, cantidad suficiente para aprovechar su aporte nutricional sin un exceso de calorías.
Formas sencillas de incorporarlo
• Como colación entre comidas.
• Añadido a ensaladas para aportar textura y sabor.
• Mezclado con yogur o fruta en el desayuno.
• Como ingrediente en platillos principales y salsas.
De snack a alimento completo
Aunque durante mucho tiempo fue considerado principalmente una botana, hoy la ciencia lo reconoce como un alimento completo y saludable. Su combinación de fibra, proteína y grasas saludables puede contribuir a una mayor sensación de saciedad, lo que permite que se adapte tanto a planes de alimentación enfocados en control de peso como a patrones alimentarios orientados a salud cardiovascular, siempre bajo una guía profesional y un plan individualizado.