Despegar registra un incremento en el interés por las ciudades sede del Campeonato del Mundo 2026

Destaca México en búsquedas con sus tres sedes: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, que concentran la mayor parte de consultas de viajeros que ya están explorando cómo podrían vivir el evento en el país.

En Estados Unidos toman relevancia las ciudades de Nueva York, Los Ángeles, Miami y Houston, destinos que suelen ganar visibilidad cada vez que se reactiva la conversación global en torno al campeonato. En Canadá, Toronto y Vancouver también muestran incrementos notorios en las búsquedas, reflejando a un viajero atento a anuncios, disponibilidad de alojamiento y posibilidades para anticipar su experiencia, pero que al mismo tiempo ajusta su planeación conforme avanza la temporada.

Este comportamiento revela algo más que un interés pasajero: muestra a un viajero que quiere tomar decisiones informadas, comparar opciones y entender cómo se transformarán las ciudades que serán escenario del torneo.

En palabras de Claudia Alva, VP & Country Manager de Despegar México, "las búsquedas hacia las sedes del Campeonato del Mundo revelan a un viajero más activo, con mayor intención de planear su experiencia desde ahora. Despegar acompaña a los viajeros con soluciones que le faciliten esa decisión; por eso, los paquetes se han convertido en un aliado clave, al integrar vuelo y hotel en una sola compra, con más comodidad y mejores oportunidades de ahorro".

Aún es un buen momento para planear cómo vivir el campeonato. Este periodo también abre la posibilidad de sumar experiencias alrededor de las sedes: recorrer barrios, probar la gastronomía local o hacer escapadas cortas que complementen el viaje. Bajo esa visión, Despegar facilita la comparación de opciones y la organización de una ruta completa, apoyándose en SOFIA, su asistente de viajes con inteligencia artificial, que acompaña al viajero durante todo el proceso.

El camino hacia el Campeonato del Mundo ya se siente en cómo los viajeros buscan, comparan y comienzan a trazar su ruta. Y Despegar está listo para acompañarlos con herramientas, inspiración y opciones que facilitan cada paso del viaje.