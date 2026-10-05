Detienen en Tamaulipas a presunto feminicida de la promotora Imelda Pérez

Elementos de la Unidad General de Investigación de Tamaulipas detuvieron en Ciudad Madero a José Daniel “N”, presunto responsable del asesinato de Imelda Pérez Martínez, una promotora de ventas de 53 años.

El crimen ocurrió el 28 de septiembre de 2026 en el domicilio de la víctima, ubicado en la colonia Hidalgo Poniente de Ciudad Madero, al sur de Tamaulipas.

La captura se realizó con una orden de aprehensión por el delito de feminicidio.

De acuerdo con las investigaciones, el detenido habría ingresado al domicilio tras concertar una cita a través de Grindr, aplicación que presuntamente activó Emanuel Medina Pérez, hijo de Imelda.

La versión preliminar señala que el hijo contactó primero a una persona interesada en un encuentro y luego a otra, por lo que ambos acudieron a la casa.

Las autoridades indicaron que Imelda fue agredida física y sexualmente, y que falleció a causa de las lesiones y la asfixia.

Dentro de las declaraciones que el hijo hizo a la policía, aseguró que los presuntos agresores le habrían suministrado una droga que lo mantuvo dormido mientras atacaban a su madre.

Por el momento, José Daniel “N” quedó a disposición de las autoridades competentes. En tanto, Emanuel Medina Pérez es buscado para ampliar su declaración, pero hasta ahora no ha sido localizado.