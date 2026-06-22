Detienen a sujeto acusado de atropellar y matar a su esposa en Nuevo León

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que fue detenido José Antonio “N”, de 48 años de edad, quien es acusado de atropellar y matar a su esposa en el municipio de Santa Catarina.

El sujeto fue ejecutado el 19 de junio por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones en la colonia Urdiales de Monterrey.

Posteriormente fue recluido en un Centro de Reinserción Social estatal, donde quedó a disposición de un juez de Control que determinará su situación jurídica por el feminicidio de su esposa.

De acuerdo a las primeras investigaciones, el sujeto atropelló intencionalmente a la víctima con su vehículo e intentó encubrir el crimen asegurando que ella se había caído por las escaleras.

Doris, de 38 años, fue trasladada a un hospital tras sufrir lesiones graves en la cabeza y la región cervical.

La mujer era originaria de Saltillo, Coahuila, y falleció en un hospital del municipio de San Pedro Garza García el pasado 17 de junio.