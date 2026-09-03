Al grito de “¡Aquí No!”, pobladores rechazan planta de amoniaco en Sinaloa

Más de 300 habitantes de comunidades costeras, ejidos y campos pesqueros de Topolobampo y Los Mochis, en Sinaloa, se reunieron para reiterar su rechazo a la planta de amoniaco de Grupo Proman Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), por representar una amenaza contra la vida en la bahía de Ohuira.

Convocados por el Colectivo ¡Aquí No! y Greenpeace México, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad se dieron cita en el predio donde se resguarda “el misil”, como se identifica a la torre de absorción industrial que llegó en barco desde Alemania, para desplegar una manta de 30 metros de largo por 1.5 metros de ancho, con la leyenda “¿INOFENSIVO? Juntos contra la amenaza”, con el fin de señalar el riesgo que corre la región con esta megaobra.

Greenpeace México

En una acción pacífica y a un costado de la carretera que va de Los Mochis a Topolobampo, los pobladores también mostraron una manta con la imagen de una regla para dimensionar el tamaño de la enorme estructura cilíndrica de acero, que mide más de 30 metros de largo y pesa más de 300 toneladas, y que pretende ser instalada en la planta de amoniaco.

Al grito de “¡Aquí No!”, los inconformes reiteraron al Gobierno de México su exigencia de cancelar la construcción y priorizar la protección de la riqueza natural, terrestre, marina, cultural y social de la bahía de Ohuira.

Greenpeace México