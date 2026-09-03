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Mujer da a luz en ambulancia en medio de afectaciones por huracán Marie

Debido al caos vial, la ambulancia no pudo llegar a tiempo al Hospital General de Baja California Sur

Por: Germán Medrano

Las lluvias del huracán Marie continuarán afectando la península de manera constante hasta este viernes
Las lluvias del huracán Marie continuarán afectando la península de manera constante hasta este viernesFoto: Especial

En medio de las lluvias e inundaciones que dejara a su paso por Los Cabos, Baja California Sur, el huracán Marie, una mujer comenzó con la labor de parto mientras viajaba a bordo de una ambulancia, la cual la trasladaría a un hospital ubicado en Cabo San Lucas.

Las condiciones climatologías del huracán Marie provocaron serias inundaciones en avenidas principales, debido al caos vial, la ambulancia no pudo llegar a tiempo al Hospital General del destino turístico.

Ante la situación, los paramédicos Omar Alejandro Orozco Barajas y Juan Pablo Bojórquez Ruiz, de la Dirección de Protección Civil y Gestión de Riesgos del Ayuntamiento de Los Cabos, tuvieron que actuar rápidamente para brindar atención a la madre y recibir al bebé.

Con profesionalismo, experiencia y mucha calma, los paramédicos lograron atender el nacimiento, mientras la ambulancia avanzaba lentamente en medio del trafico provocado por las lluvias y efectos del huracán Marie.

Finalmente, tras algunos minutos de trabajo de parto, la madre y el bebé llegaron al hospital de la localidad donde se valoró su salud como satisfactoria y estable.

Las lluvias del huracán Marie continuarán afectando la península de manera constante hasta este viernes, según los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional.

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