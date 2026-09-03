Mujer da a luz en ambulancia en medio de afectaciones por huracán Marie

En medio de las lluvias e inundaciones que dejara a su paso por Los Cabos, Baja California Sur, el huracán Marie, una mujer comenzó con la labor de parto mientras viajaba a bordo de una ambulancia, la cual la trasladaría a un hospital ubicado en Cabo San Lucas.

Las condiciones climatologías del huracán Marie provocaron serias inundaciones en avenidas principales, debido al caos vial, la ambulancia no pudo llegar a tiempo al Hospital General del destino turístico.

Ante la situación, los paramédicos Omar Alejandro Orozco Barajas y Juan Pablo Bojórquez Ruiz, de la Dirección de Protección Civil y Gestión de Riesgos del Ayuntamiento de Los Cabos, tuvieron que actuar rápidamente para brindar atención a la madre y recibir al bebé.

Con profesionalismo, experiencia y mucha calma, los paramédicos lograron atender el nacimiento, mientras la ambulancia avanzaba lentamente en medio del trafico provocado por las lluvias y efectos del huracán Marie.

Finalmente, tras algunos minutos de trabajo de parto, la madre y el bebé llegaron al hospital de la localidad donde se valoró su salud como satisfactoria y estable.

Las lluvias del huracán Marie continuarán afectando la península de manera constante hasta este viernes, según los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional.