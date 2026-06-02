Detienen a seis personas relacionadas con “El Tayson” en Durango

En operativo implementado por la Policía Estatal en coordinación con la Unidad de Reacción Inmediata, en Gómez Palacio fueron detenidas seis personas que pertenecen a una célula criminal en Durango.

La Secretaría de Seguridad Pública informó que en primera instancia los sujetos se dieron a la fuga, siendo alcanzados más adelante y asegurados en un vehículo robado.

Se les encontró mariguana, cristal y cocaína, además de un arma de fuego, tres artefactos explosivos caseros, así como dos mantas que pretendían colgar.

Los detenidos están relacionados con la detención del “El Tayson”.

Integrantes del Grupo Dragón de la Unidad de Investigación Táctica de la Policía Estatal y elementos de la Unidad de Reacción Inmediata de Gómez Palacio llevaron a cabo el trabajo de inteligencia para poder dar con este grupo, el cual era buscado por diversos delitos, ya que están relacionados de manera directa con “El Tayson”, individuo que fue detenido en el puerto de Mazatlán, Sinaloa y trasladado a la ciudad de Durango, donde está siendo juzgado por diversos atentados con explosivos, ataque a policías municipales y otros delitos.

Los detenidos son: Jorge Armando “B” de 48 años de edad, Andrés “G” de 47 años, Alejandro “Z” de 39 años, Irving Argenis “G” de 31 años, Arturo “C” de 53 años y una mujer de nombre Viviana “M” de 46 años.

Los detenidos se desplazaban a bordo de una camioneta marca KIA, tipo Sorento guinda, con placas de circulación UDC-G88462 con la leyenda "UNIÓN DEMOCRÁTICA CAMPESINA".

La camioneta presenta reporte de robo, además de asegurarles 99 bolsas conteniendo la droga sintética "cristal", 18 envoltorios de mariguana, una pistola tipo revolver calibre 38, tres artefactos explosivos caseros y dos narcomantas.