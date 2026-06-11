Detienen a otros seis integrantes de “Los Abasolos” en Puebla

Autoridades lograron la detención de seis integrantes más de la banda delictiva “Los Abasolos” en el estado de Puebla.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policía Estatal, ejecutó un segundo operativo interinstitucional contra la banda delictiva denominada “Los Abasolos”, dedicada presuntamente a la venta y distribución de narcóticos en la zona poniente de la capital poblana.

Las autoridades también aseguraron un segundo inmueble relacionado con estas actividades ilícitas.

Las acciones derivaron de labores de inteligencia de campo y gabinete desarrolladas por agentes investigadores.

Como resultado, se identificó un segundo domicilio presuntamente utilizado por integrantes de esta organización para el almacenamiento, distribución y comercialización de sustancias ilícitas en la colonia Santa Cruz Buenavista.

Con los datos de prueba recabados, la FGE obtuvo una orden de cateo que fue cumplimentada el 10 de junio de 2026.

Durante la intervención fueron detenidos Omar Aristeo “N”, Biviana “N”, Lizet “N”, José de Jesús “N”, Adrián “N” y Rigoberto “N”, quienes quedaron a disposición del agente del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

En el inmueble intervenido fueron aseguradas 78 bolsas con sustancia con características similares al cristal, 77 envoltorios con sustancia similar a la piedra, 78 envoltorios con sustancia similar a la heroína, siete bolsas con hierba verde con características de marihuana, una báscula gramera, una libreta con anotaciones y dinero en efectivo, indicios relacionados con actividades de narcomenudeo.

De acuerdo con las investigaciones, la banda operaba mediante inmuebles habilitados como puntos discretos de distribución y comercialización de estupefacientes, desde donde presuntamente abastecían a consumidores en distintos puntos de la zona poniente de la ciudad.

Las indagatorias permitieron establecer que este domicilio corresponde a un segundo punto de operación vinculado con la misma estructura delictiva.

Con esta acción, suman 16 personas detenidas y dos inmuebles asegurados en operativos realizados contra la banda “Los Abasolos” durante los últimos días.