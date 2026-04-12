Detienen a seis hombres en tienda de abarrotes por vender cristal

Elementos de la Fiscalía de Morelos intervinieron una tienda de abarrotes en el municipio de Xoxocotla, en donde aparentemente se distribuían drogas.

Las autoridades aseguraron varias dosis de material granulado con características de la droga “cristal” y además detuvieron a seis personas.

Los detenidos son José Santos “N”, Salvador “N”, Abel “N”, Javier “N”, Ismael “N” y Eduardo “N”, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público (MP) por delitos contra la salud y lo que resulte.

La investigación en torno al establecimiento situado en Campos Loma Linda de Xoxocotla, fue llevada por un MP ante un juez especializado en actos de investigación, autoridad que, tras su análisis, resolvió emitir una orden de cateo.

Para ejecutar lo ordenado por la autoridad judicial, las autoridades planearon e implementaron un operativo que contó con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Marina, Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Morelos.

Dentro del lugar, se sorprendió a seis hombres que intentaron oponerse al cateo, a los cuales les hallaron pequeñas bolsas plásticas con contenido granulado similar a la droga “cristal” y un arma de fuego abastecida.

Asimismo, durante la intervención de la Unidad de Servicios Periciales, se encontraron dosis de lo que aparenta ser droga “cristal”, indicios que fueron fijados, embalados y trasladados para su estudio correspondiente.

Al término de la diligencia, el inmueble quedó asegurado y los seis masculinos fueron llevados a la Fiscalía Regional Sur Poniente para ser investigados por delitos contra la salud y lo que resulte.

JCS